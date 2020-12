Bakım merkezine bırakılan otizmli genç, yaşam mücadelesi veriyor

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da koronavirüsten korunması için ailesi tarafından özel bir bakım merkezine yerleştilen otizm hastası Murat Can Ayas (21), yaklaşık 3 ayda 35 kilo zayıflayınca çoklu organ yetmezliği ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Baba Volkan Ayas (42), yaşam mücadelesi veren oğlunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia ederek, “Gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Benim çocuğum organlarını kaybederken bunun sorumluları ellerini beline takıp Allah’tan geldi diyebiliyorsa bunun vicdanen hesabı sorulmalı. Bu çocuk eklemlerinden neden yaralansın” dedi. Ayas’ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bakım merkezi hakkında inceleme başlattı.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuklu Ayas çifti, eylül ayında otizm hastası oğulları Murat Can’ı koronavirüse yakalanmaması için özel bir bakım merkezine yerleştirdi. Bakım merkezine yerleştiğinde 85 kilo olan Murat Can Ayas, geçen sürede 50 kiloya kadar düştü. Aşırı kilo kaybı nedeniyle 2 defa ailesinden habersiz hastaneye kaldırılan Murat Can Ayas, son olarak 2 Aralık’ta kalp krizi nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Ayas, canlandırma odasında tekrar hayata döndürülerek, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Ayas’ın babası Volkan Ayas, bakım merkezini CİMER’e şikayet ederek savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Çocuğunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia eden Volkan Ayas’ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce de bakım merkezi hakkında inceleme başlatıldı.

‘EŞİM DE BEN DE ÇALIŞIYORDUK

Baba Volkan Ayas, otizmli oğlunu koronavirüsten korumak için güvenilir denilen ve referansları olan bakım merkezine yerleştirdiklerini belirterek, “Ben ve eşim pandemi sürecinde çalıştığımızdan dolayı tedirginlik ve korkumuz vardı. Bize bakım merkezinin devamlı kontrol altında olduğu ve sağlıklı bir yer olduğu söylendiğinden çocuğumuzu oraya bıraktık. Kasım ayında geçirdiği kilo kaybından dolayı bize bilgi vermeden hastaneye götürüyorlar. Hastane sonucu verilen serum ve ilacı kurumda takviye ediyorlar. Tekrar iştah ve kilo kaybına uğramasıyla sadece mama takviyesi yapılarak 2 Aralık’a kadar devam ediyorlar. O gece çocuğum kalp krizi geçirince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne getiriyorlar. Bunların hepsi benim bilgim dışında oluyor. Oradaki ambulans ekibinin bizi arayıp çocuğunuzu hastaneye, yoğun bakıma bıraktık demesiyle bunları öğreniyoruz” diye konuştu.

‘BU ÇOCUK EKLEMLERİNDEN NEDEN YARALANSIN’

Oğlunun hastanede canlandırma odasında tekrar hayata döndürüldüğünü dile getiren Ayas, şöyle devam etti:

“Daha sonra yoğun bakıma alınmış ve şu anda durumu çoklu organ kaybına gidiyor. Bizim amacımız bu çocukların özel olduğunu, sahiplerinin sadece ailelerin değil devletin olduğunu gösterip, çocukların arkasında olmasını istiyoruz. Şu an Murat Can, hayat mücadelesi veriyor. Hastane yetkilileri yapabildiklerini yapıyorlar. Bizim istediğimiz Murat Can’ın sessiz çığlığı olmak. Ona bugün olanlar Elazığ’da başka otizmli çocuklara olmasın. Bunun hakkında gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Benim çocuğum organlarını kaybederken bunun sorumluları ellerini beline takıp Allah’tan geldi diyebiliyorsa bunun vicdanen hesabı sorulmalı. Bu çocuk eklemlerinden neden yaralansın. Ya birileri elini kolunu bağlayıp ortaya attı ya da bir işkence yapıldı. El bilekleri ve elin yüzeysel yaralanması ne anlama gelir? Bu bilekler nasıl yaralanır? Bunun açıklamasını yapan hiç kimse yok. O yüzden bu kurumun detaylı bir şekilde incelenmesini, Murat’ın orada ne yaşadığının öğrenilmesini istiyorum. Normalde 85 kiloydu. Kuruma bıraktığımız günden bugüne kadar 50 kiloya düştü. Bize gelen bilgiye göre kilo kaybı devam ediyor. Bu çocuğa 85 kilodan bu kiloya düşecek kadar ne oldu? Nasıl bir tedavi uygulandı veya uygulanmadı?”

