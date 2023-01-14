Bakanlıktan yurtta kalan çölyaklı öğrencilere glutensiz ürün

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ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, bakanlık yurtlarında kalan ve gluten içeren besinleri tüketemeyen çölyaklı öğrenciler için glutensiz ürün paketleri hazırladı. Gönüllü gençlerce hazırlanan glutensiz gıda paketleri, ülke genelindeki yurtlara gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çölyak hastası gençler için yeni projeyi bakanlık yurtlarında hayata geçirdi. Proje kapsamında, gluten içeren besinleri tüketemedikleri için çölyak hastalığı olan öğrencilerin ekmek, tatlı ve benzeri besin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı. Öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmaya destek için hazırlanan projede, öncelikle ülke genelinde tüm yurtlarda yapılan anket çalışmasıyla çölyak hastalığına sahip öğrenciler tespit edildi. Ardından çölyaklı öğrencilerin yurtta tüketemediği besinlere emsal olan besinleri üreten ilgili firmalarla görüşüldü. Temin edilen besinler, gönüllülerle birlikte paketlenerek ülke genelindeki bakanlık yurtlarında çölyaklı öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Çölyaklı Öğrencilere Destek Doluyuz’ projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kasapoğlu, gönüllü gençler tarafından glutensiz ürün paketlerinin hazırlanmasına ilişkin videoyu “Gençlerimizin hazırladığı bu eğlenceli videodaki glutensiz ürün paketleri, yurtlarımızdaki çölyaklı öğrencilerimize gidiyor. ‘GSB Hep Yanında’ sadece bir slogan değildir” notuyla paylaştı.

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