Bakanlıktan vatandaşa 10 ayda 538 milyon dönüşüm desteği

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk 10 ayında 521 milyon TL kira yardımı ve 17,5 milyon TL de faiz desteğinde bulundu. En çok kira yardımları; İstanbul, Ankara, İzmir, Şırnak ve Mardin’de yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2012’de yürürlüğe konulan 6306 sayılı ‘Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ ve kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında; riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu alanlarda hak sahiplerine kira yardımında bulunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 10 ayında 521 milyon TL kira yardımı ve 17,5 milyon TL de faiz desteğinde bulundu. Toplamda vatandaşlara ödenen rakam 538 milyon 500 bin TL oldu. Riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu dönüşümün alanlarında en çok kira yardımları; İstanbul, Ankara, İzmir, Şırnak ve Mardin’de yapıldı.

EN ÇOK KİRA YARDIMI İSTANBUL’DA YAPTI

Bakanlık bugüne kadar riskli yapıların yer aldığı dönüşüm alanlarında en çok kira yardımını İstanbul’da yaptı. İstanbul’da dönüşüme giren riskli yapı sahiplerine bakanlık 1 milyar 724 milyon TL kira yardımı yaptı. Riskli alanlarda ise en çok kira yardımı 258 milyon ile Şırnak’ta yapıldı. Riskli yapılarda en çok yardımın yapıldığı ikinci şehir ise başkent Ankara oldu. Başkentte bakanlık 310 milyon yardımda bulunurken, Ankara’yı 237 milyon ile İzmir takip etti. Riskli alanlarda ise ikinci sırada yine 158 milyon kira yardımı ile İstanbul gelirken, megakenti 136 milyon kira yardımı ile Mardin takip etti.

İZMİR’DE BAKANLIK 237 MİLYON TL KİRA YARDIMI YAPTI

Depremin ardından dikkatler ise İzmir’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. İzmir’de bugüne kadar bakanlık toplam 237 milyon TL kira yardımı yaptı. En çok kira yardımının yapıldığı ilçeler; Karşıyaka, Buca, Karabağlar, Bayraklı, Bornova ve Konak oldu. Bakanlık Karşıyaka’da 76 milyon 274 bin, Buca’da 45 milyon 656 bin, Karabağlarda 19 milyon, Bayraklı’da 15 milyon 944 bin, Bornova’da 13 milyon 304 bin ve Konak’ta 10 milyon 683 milyon kira yardımı yaptı.

Kentsel dönüşüm süreci başladığından bu yana ise ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 370 bin hak sahibine yaklaşık 4 milyar 367 milyon TL kira yardımı yapılırken, 10 bin 84 hak sahibine de 144 milyon TL faiz desteği sağlandı.