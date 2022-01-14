Bakanlıktan ŞÖNİM ve kadın konukevi görevlilerine eğitim

Vuslat AY/ ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet mağduru kadınlar ile beraberindeki çocuklarının yerinde ve zamanında, daha nitelikli hizmet almasının sağlanması amacıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinde görevli meslek elemanlarına ‘Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi’ vermeye başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şiddet mağduru kadınların güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarla tekrar yaşamını kurgulayabilmesi amacıyla görevli personele yönelik eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda; ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planı’nda yer alan meslek elemanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni eğitim programı hayata geçirildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde ŞÖNİM ile kadın konukevlerinde hizmet veren meslek elemanlarına yönelik ‘Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimleri’ başladı. 40 ilde görevli meslek elemanlarına 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

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