Milli Eğitim Bakanlığı’nca, zorbalık içeren oyunlara ilişkin okullara uyarı yazısı gönderildi. Yazıda oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade ‘akran zorbalığı’ sorununun tezahürü olduğu belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıda, öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve psikososyal alanlarda bir bütün olarak gelişimlerini destekleme ve eğitimlerini güvenli okul ikliminde sağlamanın, bakanlığın öncelikli görevleri arasında olduğu kaydedildi. Son dönemde dünyanın pek çok ülkesinde, öğrenciler arasında bazı fiziksel ve duygusal zorbalık davranışlarının ortaya çıktığının görüldüğü, çeşitli ülkelerden videolar çekilerek sosyal medya kanalları ile ‘viral’ şekilde yayıldığı vurgulandı. Çocuk ve gençlerin şaka veya espri gibi gördükleri bu fiziksel müdahalelerin sosyal medya terminolojisinde ‘challenge’ olarak adlandırıldığına işaret edilerken, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli olan kaba, incitici davranışlar olduğuna dikkat çekildi. Okullara gönderilen uyarı yazısında şöyle denildi:

“Popüler olan ve ülkemizde de sosyal medya paylaşımları ile yayılmaya başlayan ‘Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması’ isimli bir zorbalık eyleminde şaka adı altında bir grup öğrencinin başka bir öğrenciye zarar verme ihtimali söz konusudur. Videolarda yer alan bu zorbalıkta, öğrencilerin yaralanma hatta ölme riski ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte yayılma hızı da artmaktadır. Gençlerimiz, interneti aktif şekilde kullandığından dolayı bu gibi olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi geçen şaka ya da oyun tarzındaki zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade ‘akran zorbalığı’ sorununun tezahürlerinden biri olarak ele alınmalıdır. Önleme çalışmaları da ‘akran zorbalığı’ üst başlığı altında ele alınarak, tüm okul güvenliği ve şiddetten arındırılmış okul kavramı çerçevesinde yapılandırılmalıdır.”