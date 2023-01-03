Bakanlık, 50 genci Sarıkamış anmasına Doğu Ekspresi ile götürecek

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ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’ kapsamında 50 genci ‘Doğu Ekspresi’ treni ile etkinliklere götüreceklerini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Doğu Ekspresi, bu defa Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinliklerine doğru hareket ediyor. Bizlere eşlik etmek isteyen 50 gencimizi de bu tarihi yolculuğa davet ediyorum. ‘#BizHepAynıİzdeyiz’ etiketine yaşadığınız şehri yazmanız yeterli” ifadelerini kullandı. (DHA)

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