Bakanlar yaralı madencileri ziyaret etti.

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Nedim BAYHAN/İSTANBUL(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaralı madenciler ve ailelerini ziyaret etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bulunan 6 yaralı madencinin tedavileri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hastaneye gelerek yaralı madenciler ve ailelerini ziyaret etti. Bakanlar yoğun bakımdan çıkarılan madenci İbrahim Çeliktaş’ı da ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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