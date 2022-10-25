Bakan Yardımcısı Sayan: WhatsApp’taki kesinti global kaynaklı

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ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını ve Türkiye’deki kullanıcıların bundan kısmen etkilendiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.

Sayan açıklamasında ayrıca, “Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz” ifadelerini de yer verdi. (DHA)

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