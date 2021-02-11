Bakan Yardımcısı Işıkgece, tarlada Taşköprü sarımsağı ekti

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesini ziyareti sırasında işçilerle birlikte tarlaya sarımsak ekti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağıçayırcık köyünde düzenlenen ‘Sarımsak Dağıtım Töreni ve Sarımsak Takip Sistemi’nin tanıtımına katıldı. Sarımsak üreticilerine tohum dağıtan Bakan Yardımcısı Işıkgece, ayrıca sarımsak üreticilerini de ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Işıkgece, sarımsak dikiminde çalışan kadın ziraat işçileriyle birlikte sarımsak ekti.

‘BU BÖLGE BENİM İÇİN ÖZEL’

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Taşköprü’nün meşhur sarımsağının gelecek nesillere orjinal haliyle aktarılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu yüzden bu bölge benim için özel. Bölgemizde, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi havası, suyu, toprağı çiftçilerimizin verdiği emeklerle toprağımızın da gücüyle çok değerli sarımsak ortaya çıkıyor. Bu Taşköprü sarımsağının çok daha fazla değer bulması için yıllardır çalışmalar yapılıyor. Daha yapılacak çok işimiz var. 2010 yılında Taşköprü sarımsağına ilk defa coğrafi işaret alınırken aslında Türkiye’de coğrafi işaretinde tam olarak fazla bilinmiyordu. Bu yüzden bölgemiz bilindiği üzere gelinen noktada sadece coğrafi işaret almakla kalmamış aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri içinde coğrafi işaret alarak oradaki raflarda ve reyonlarda yer alacak. Logoyu da üstüne eklemek için son aşamaya gelmiştir” dedi.

‘2020’DE 9 MİLYON TONLUK BİR ARTIŞ OLDU’

Geçtiğimiz yıl ekilen ürünlerde iyi bir verim yakaladıklarını söyleyen Işıkgece, “2020 yılında toplamda 9 milyon tonluk bir artış oldu. 124 milyonluk bir üretim gerçekleştirildi. Bu Cumhuriyet tarihinde maksimum gelebildiğimiz nokta ama çok daha yapacak işimiz var. Hep birlikte üreticilerimizle, çiftçilerimizle, sanayicilerimizle hep birlikte el ele vererek çiftçilerimizin haklarını daha yukarılara çekmek adına daha yapılacak hepimizin inancı var. Tarımsal hasılada son 2 yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyara geldik. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge. Ülkemizin toprakları bereketli, yapılacak hep birlikte çok daha iyilikler, çok daha iyi rakamlar çıkartacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Işıkgece, sarımsak üreticisi çiftçilere yerli tohum kullandıkları için sertifika verdi. Ayrıca 16 çiftçiye 425’şer kiloluk yerli tohumdan elde edilen tohumluk Taşköprü sarımsağı verildi. Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra yerli tohum alan çiftçiler, aldıkları tohumun üzerine yüzde 20 ekleyerek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne teslim edecek.

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