Bakan Yardımcısı İnce’den denetim yapan polislere ziyaret

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Ali DANAŞ/İSTANBUL,((DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Beşiktaş’ta sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yapan polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı. Kızılay gönüllüleri de polislere çay ve kek ikramında bulundu.

(FOTOĞRAF)

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