Bakan Yardımcısı İnce’den denetim yapan polislere ziyaret

Ali DANAŞ/İSTANBUL,((DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Beşiktaş’ta sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yapan polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı. Kızılay gönüllüleri de polislere çay ve kek ikramında bulundu.
Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-TRABZON'da köpeğine evinin balkonunda şiddet uyguladığı iddia edilen K.Ş.'nin cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerini sosyal medyada paylaşan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma...
Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu. Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.
Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde, polis ekiplerinin yaptığı baskında, asansörcü olarak çalıştırılan bir dükkanın kaçak parfüm imalathanesi olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesinde bulunan asansörcü olarak...