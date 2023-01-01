Bakan Yardımcısı Erdil, İzmir’deki güvenlik önlemlerini denetledi

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Halil İbrahim KARABIYIK- Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı öncesinde İzmir’e gelerek güvenlik tedbirlerini denetledi. Erdil’e İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Serkan Tezel de eşlik etti.

İzmir’de yılbaşı coşku ile kutlanırken, alınan üst düzey tedbirler İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil tarafından denetlendi. Bakan Yardımcısı Erdil, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Serkan Tezel ile İzmir- İstanbul Otoyolu Akalan Gişelerindeki jandarma ve polis uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Köşger, denetlemeye katılarak durdurulan otomobil ve otobüslerde bulunan sürücü ve yolcuların yeni yılını kutladı. Öte yandan, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Köşger, daha sonra ekipler ile bir araya geldi.

Gazetecilerle de bir araya gelen Bakan Yardımcısı Erdil, alınan güvenlik tedbirleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Yardımcısı Erdil, her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir’de görev yapan kolluk birimlerinin çalışmalarını yerinde incelemek için sahada olduklarını ifade etti. Alınan tedbirleri hakkında konuşan Erdil, “İzmir’de özellikle huzur ve asayiş noktasında, terörle mücadele konusunda trafik güvenliği ve düzensiz göç konusunda en üst düzeyde önlemlerin alındığını ve arkadaşlarımızın alanda olduğunu gördük. Çok şükür şu saate kadar herhangi bir güvenlik sorunu ve asayiş sorununa rastlamadık” diye konuştu. Bakan Yardımcısı Erdil, açıklama sonrasında yeni yılın Türkiye’ye ve tüm insanlığa huzur, güven, bereket ve umut getirmesi dileğinde bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir’de yılbaşı kutlamalarının sakin ve huzurlu geçtiğini ifade eden Vali Köşger, “Milletimizin güvenliği, huzuru, esenliği için vazife başındaki bütün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Mesailerinde başarılar diledik. Şu ana kadar İzmir’de olağanüstü bir sıkıntı yok. Yılbaşı gayet güzel, sakin, huzurlu bir şekilde idrak ediliyor. 6 bini aşkın polisimiz, 2 bin 300 jandarmamız, 3 bini aşkın sağlık görevlimiz, 300’ü aşkın sahil güvenlik görevlimiz görev başında. Bütün arkadaşlarımız bir vazife şuurunda hareket ediyorlar. İnşallah sağ salim bu yılbaşını atlatırız. Burada vatandaşlarımızın da yeni yılını kutladık, sohbet ettik. İnşallah 2023 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış getirmesini dilerim” dedi. (DHA)

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