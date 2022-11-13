Bakan Yanık: İstanbul’daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i kaybettik

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) – AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yanık açıklamasında, “Yüreğimiz İstanbul’daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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