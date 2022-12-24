Bakan Yanık: Hanelerimize 1,6 milyar TL ‘Çocuk Desteği’ verdik

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Türkiye Aile Destek Programı’ kapsamında hanelere toplam 1,6 milyar TL ‘Çocuk Desteği’ verildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ‘Türkiye Aile Destek Programı’ ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, program kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye toplam 9,2 milyar TL destek verdiklerini belirterek, temmuzda başlayan ödemelerin her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. ‘Türkiye Aile Destek Programı’nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyon TL ödeme yaptıklarını aktaran Yanık, “Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon TL tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 TL ile 1250 TL olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar TL’yi aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak aralık ayı içerisinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar TL destek verdik” dedi.

Program kapsamında hayata geçirilen ‘Çocuk Desteği’ ile hanelerin çocukları için harcayacakları giderleri azaltmayı amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programı’nda hanelere her ay ödeme gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra ‘Çocuk Desteği’mizle 350 TL ile 650 TL arasında hanelerimize ilave ödeme yapıyoruz. Bu kapsamda hanelerimize aralık ayına ilişkin 862 milyon TL destek sağladık. Böylece bugüne kadar ‘Türkiye Aile Destek Programı’mızdaki ‘Çocuk Desteği’ ile hanelerimize toplam 1,6 milyar TL ilave destek verdik” açıklamasında bulundu.

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