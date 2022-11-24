Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 1 milyon TL kaynak aktardık

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ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce’deki deprem nedeniyle zarara uğrayanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 milyon TL kaynak aktardık” dedi. (DHA)

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