Bakan Yanık: ‘Aile Eğitim Programı’mıza 3 milyon vatandaşımız katıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailenin güçlendirilmesi, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını hedefleyen ‘Aile Eğitim Programı’na yaklaşık 3 milyon vatandaşın katıldığını belirtti.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Aile Destek Programı’ ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Koruyucu ve önleyici hizmet olan ‘Aile Eğitim Programı’nı 2013 yılından bu yana 81 ilde uyguladıklarını belirten Yanık, “‘Eğitim ailede başlar’ anlayışı ile hayata geçirdiğimiz program ile ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkanları daha iyi kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını amaçlıyoruz” dedi.



Bakan Yanık, ‘Aile Eğitim Programı’nı, ülkede sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla başlattıklarını, vatandaşların aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla ücretsiz yararlanabileceklerini kaydetti.



‘5 TEMEL ALAN VE 28 MODÜLDEN OLUŞUYOR’



Programın, ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığının altını çizen Bakan Yanık, “Ailenin güçlendirilmesi, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını hedefleyen programımız, eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 temel alan ve 28 modülden oluşuyor. Bu kapsamda 1,5 milyon kişi eğitim ve iletişim alanında, 620 bin kişi sağlık alanında, 390 bin kişi hukuk alanında, 280 bin kişi medya alanında, 230 bin kişi iktisat alanında eğitim aldı. Yaklaşık 3 milyon vatandaşımız eğitimlerimize katıldı” ifadelerini kullandı.



Bakan Derya Yanık, ‘Aile Eğitim Programı’ndan en fazla yararlanan 3 ilin ise Osmaniye, Ankara ve Hatay olduğunu belirtti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ‘Aile Eğitim Programı’ kapsamında, eğitim ve iletişim alanında yer alan modüllerle, ailelere hayatın farklı dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edeceklerine yönelik eğitimler veriliyor. Medya modülleriyle medyayı doğru ve bilinçli kullanma, dijital ortamda aile, çocuk, genç ve yaşlıların karşılaşabilecekleri riskli durumlar ve alınabilecek önlemler hakkında ailelere bilgilendirme yapılıyor. Hukuk alanında yer alan modüllerle, ailelere hak ve yükümlülükleri konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Sağlık alanında yer alan modüllerle, çocuk gelişim dönemleri, yaşlı sağlığı ve bakımı, kadın sağlığı ve sağlıklı annelik konularında farkındalık sağlayacak bilgiler sunuluyor. İktisat alanında yer alan modüllerle ise aileler, mevcut iktisadi kaynaklarını nasıl verimli ve etkili kullanabilecekleri, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaçlarına uygun nasıl yapabilecekleri yönünde bilgilendiriliyor