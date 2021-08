Bakan Yanık, Adana ve Osmaniye’deki yangın bölgelerinde

Efendi ERKAYIRAN-İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana ile Osmaniye’deki orman yangınlarında can kaybı yaşanmamasının çok önemli olduğunu belirterek, “Onun dışındaki bütün kayıpları Allah’ın izniyle telafi edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ormanlık alanlarda 28 Temmuz’da çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak için ilk olarak Osmaniye’ye geldi. Bakan Yanık, daha sonra Tüllüce Mahallesi’ndeki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile toplantı yaptı. Toplantının ardından Kadirli ilçesindeki Karatepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunup yangın mağdurlarıyla sohbet eden Bakan Yanık, ardından merkeze bağlı Kazmacılı köyünü ziyaret etti.

Yangının ilk anlarından itibaren ekiplerin bölgedekilere psikososyal destek vermeye başladığını anlatan Bakan Yanık, yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılacağını, mağduriyetlerin karşılanması için de maddi yardımlar yapılacağını kaydetti. Bakan Yanık, “Can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah’ın izniyle telafi edeceğiz. Vatandaşımızın ölen hayvanı varsa onların bedelleri, ev eşyaları için ödenekleri çıkardık. Hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteğinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak” diye konuştu.

YARALAR EL BİRLİĞİYLE SARILACAK

Yangının ardından yaraların el birliğiyle sarılacağını vurgulayan Bakan Yanık, “Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Bu kadar büyük afet bakın Türkiye’nin 5 ayrı ilinde en son 40’tan fazla noktada halen devam eden, öbür tarafta Karadeniz’de devam eden, can kaybının olduğu sel ve heyelana rağmen bu kadar hızlı organize olan, bu kadar çabuk vatandaşın derdine derman olan, bu kadar çabuk meseleye vakıf olan bir idare, bir hükümet gerçekten çok az bulunur. Bu felaketleri sadece biz yaşamıyoruz. Dünyanın her tarafında yaşanıyor. Doğal afet, adı üzerinde, doğal afet işte. Karadeniz’de başka, Akdeniz’de başka. Yerlerin, coğrafyaların kendilerine özgü özellikleriyle yaşadığımız birtakım sıkıntılar var. Önemli olan bizim idare olarak ne kadar çabuk müdahil olduğumuz, ne kadar çabuk meseleye vaziyet ettiğimiz. Bu anlamda elimizden geleni hızlı bir şekilde yerine getirdik. Bundan sonraki süreçte de kendi yaramızı kendi el birliğimizle saracağız. Bizler de bölgenin insanı olarak, ayrıca sorumluluk makamında olan insanlar olarak üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz. Bunun takipçisi olacağız. Sizler de takipçisi olacaksınız” dedi.

ADANA’YA YOLA ÇIKTI

Çocuklarla da sohbet eden Bakan Yanık, “Bu ağaçları beraber dikeceğiz” ifadesini kullandı. Yanık, konuşmalarının ardından, yangında zarar gören Adana’nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde de incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.

