Bakan Varank’tan yerli aşı açıklaması

Burçak BOZKUŞ – Osman BAKIR / İSTANBUL (DHA) – SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ndeki aşı çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Varank, “Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz” açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli, “Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi. Varank, “Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz.” dedi.

“YAKLAŞIK 427 BUÇUK MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMESİNİN BUGÜN SAAT 18.00 İTİBARİYLE ÜRETİCİLERİMİZİN HESAPLARINA AKTARMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Bakan Pakdemirli çiftçilere müjde verdiğini belirterek, “Değerli çiftçilerimiz için de bugün müjde niteliğinde açıklamamız var. Bugün buradan yaklaşık 427 buçuk milyon liralık destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağımızı söyleyelim. Bugün itibariyle hububat, baklagil, tane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin lira, mazot gübre destek kapsamında da 23 bin 428 üreticimize 130 milyon 510 bin 158 lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 13 kişiye 904 bin 951 lira. Bu 3 kalemde yaklaşık 427 buçuk milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Destek ödemeleri hem çiftçilerimize hem de ülkemize hayırlı ve bereketli olsun” diye konuştu.

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