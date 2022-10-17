Bakan Varank: Türkiye’yi Allah’ın izniyle dünyanın üretim üssü haline getireceğiz (2)

- Reklam -

’20 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILACAK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ile KOP-AHİKA tarafından hayata geçirilen projelerin resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, “Ülkemizde organize sanayi bölgelerinin sayısı 343’e ulaştı. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı 5 katına çıkarak 57 bini buldu. Ancak OSB’lerdeki parseller artık sanayicimize yetmez oldu. Bu manada yeni OSB kurulumu ya da OSB’leri genişletmek için Türkiye’nin dört bir tarafında yer arayışlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde 500’ü yakalamak. 2 gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli’de devasa sanayi yatırımlarının startını verdik. Bu kararlarla fotovoltaik güneş paneli, şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya, bulaşık makinesi kapsülü ile maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapılacak. Biz TOGG’un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken aslında bir vizyonu ortaya koymuştuk. Türkiye’nin elektrikli araç ve bataryada üretim üssü olabileceğini ilan etmiştik. İşte Japon otomotiv devi Toyota’nın, Sakarya’da yaklaşık 7 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya yatırımı Türkiye’nin hedeflerini ve vizyonunu tahkim edecek. Yatırımın sonunda yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretilecek. Bu kararda yayımlanan yatırımlardan biri de Smart Enerji 7,5 milyar liranın üzerindeki yatırımıyla yılda 2 bin megavatın üzerinde fotovoltaik güneş paneli üretecek. Bu yatırımla 2 bin 300’ün üzerinde istihdam sağlanacak” diye konuştu.

‘100 MİLYON DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

Sözlerini sürdüren Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Bakınız hemen hemen hepimiz bulaşık makinesi kapsülü almışızdır. Bugüne kadar maalesef Türk malı bir kapsül deterjanımız yoktu, ithaldi. Bir firmamız şimdi Adana’da potansiyeli gördü inşallah orada büyük bir yatırım yapacak. Türkiye’de ilk defa bulaşık makinelerinde kullanılan kapsül deterjan üretilecek. Yatırımın sonunda yılda 2,4 milyar adet kapsül üretilecek. Yine endüstriyel olarak çok farklı alanlarda kullanılan maleik anhidrit ülkemizde üretilen bir ürün değildi. Kocaeli’de 3 milyar liranın üzerinde yatırımla yıllık 50 bin ton kapasiteli maleik anhidrit tesisinin faaliyete geçmesiyle, 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz. Bu yatırımı Tataristan’dan bir yatırımcı yapıyor. Bu manada yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgi göstermesi bakımından oldukça değerli. Milli Teknoloji Hamlesi’ni tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesini önemsiyoruz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

‘TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ İHMAL ETMİYORUZ’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı eleştiren Varank, “Bakınız, biz birileri gibi tekstil sektörüne, ‘bu işin geleceği yok’ diye bakmadık. Tekstil sektörü için vizyona, politikalar ortaya koymanın peşine düştük. Bakınız, bizde siyaset yapmış, şimdi de bir partinin Genel Başkanı olan Ali Babacan, zamanında tekstilcileri toplayıp onlara şöyle konuşuyordu, ‘Bu sektörlerde hayat yok. Sizin bu sektörlerden çıkmanız lazım.’ Tersanecileri topluyordu. Onlara diyordu ki, ‘Artık tersanecilik alanında hayat yok. Sizin bu sektörlerden çıkmanız lazım.’ Bugün Türkiye geldiği noktada dünyanın en teknolojik gemilerini üretebiliyor. Tekstil sektörümüz en fazla ticaret fazlası veren sektörümüz haline geldi. Dolayısıyla vizyoner olabilmek lazım. Geleceği doğru okumak lazım. İşte biz istihdamın dinamosu olan tekstil sektörünü de ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Acıgöl Tekstilkent’in faaliyete geçtiğinde istihdam problemini önemli ölçüde çözeceğini belirten Bakan Varank, “Tabi biz buraya kadar sadece temel atma için gelmedik. Aynı zamanda bugün Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle hayata geçen 8 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 41 milyon lira bütçeli 8 proje içerisinde Nevşehir’in turizm potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalar bulunuyor. Bu projeler kapsamında, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya’nın merkezi Ortahisar’ın kentsel kimliğinin turizme kazandırılması için önemli çevre düzenlemeleri yapıldı. Ağırlıklı kadınların istihdam edildiği cam işleme, buklet, bez çanta ve seramik atölyeleri kuruldu, çalışanların çocukları için kreş ve oyun alanı inşa edildi. Nevşehir’in birçok ilçesine en modern kapalı sistem sulama tesisleri kazandırıldı. Şimdi buradan yakın zamanda Nevşehir’de hayata geçecek bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. KOP ve Kalkınma Ajansı’mızın desteklediği, jeotermal sağlık turizmine katkı sağlayacak 3,6 milyon lira bütçeli jeotermal su kaynaklarının iletim ve dağıtım hattı projesini kısa süre içerisinde Nevşehir turizmine kazandırmış olacağız. Gördüğünüz gibi biz Nevşehir’e sevgimizi, imkanlarımızı seferber ederek gösteriyoruz, iş yaparak gösteriyoruz, eserler ortaya koyarak gösteriyoruz” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -