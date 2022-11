Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu (3)

- Reklam -

BAKAN VARANK, İZMİR’DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İlk Oyum Erdoğan’a programına katıldı. Bornova Kültür Merkezi’nde yapılan programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve yaklaşık bin genç katılım sağladı. Gençlerle yakından ilgilenen Bakan Varank, gençlerin bilim projesini inceledi. Bakan Varank kendisinden destek isteyen gençlere, destek olacaklarını da ifade etti.

‘GENÇLERLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’

‘İzmir seninle gurur duyuyor, sloganları ile sahneye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İzmir’e değer katacak programlar yapmak üzere geldik. Rüzgar enerjisi üreticileriyle toplantı yaptık. Rüzgar enerjisi kongresi yaptık. Şehrimize değer katan yatırımların açılış temelini attık. Şimdi ise geleceğimizin teminatı olan, bize verdikleri enerji ile çalışmalarımıza enerji katan genç kardeşlerimizle birlikteyiz. Her birinizi sevgi, saygı muhabbetle selamlıyorum. Biz Türkiye’yi 20 yıldır kalkındırmanın, muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmanın, bu ülkeyi yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazlayla büyütmenin derdinde olan siyasi hareketiyiz. İhmal edilmiş bütün alanlarına yatırımlar yaparak, altyapı sıkıntılarını gidererek, katma değerli yatırımlar yaparak Türkiye’yi önümüzdeki yüzyıla Türkiye yüzyılına hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ‘Sadece teknoloji kullanan, yurt dışından gördüklerini uygulayan ülke olmasın kendi teknolojisini yapsın, kullansın’ diye büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bizim en büyük yol arkadaşlarımız olarak gençleri görüyoruz. Türkiye yüzyılının baş aktörleri gençler olacak. Onun için de her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Birileri genç kardeşlerimizi farklı harfler; x, y, z katarak bölerken, biz gençleri bir araya toplamanın derdinde olarak gençlerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

‘BAŞ BABAYİĞİT CUMHURBAŞKANIMIZDIR’

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü ve ilk aracın banttan indirilişinin yer aldığı tanıtım videosunun ardından konuşmasını sürdüren Bakan Varank, 1960 yılında yapılan Devrim aracı sürecini anlatarak şöyle konuştu: “Araca bindiğinizde ‘Vay be bunu Türkler mi yapmış?’ dedirtecek kadar güzel bir eser ortaya çıkmış. Türkiye’nin birinci yüzyıl hikayesi ile ikinci yüzyılda neler yapması gerektiğini kolay bir şekilde anlayabiliriz. Bazıları ‘Türkiye’nin kendi otomobilini yapması intihardır’ derken Cumhurbaşkanımız bu iradeyi gösterdi. Cumhurbaşkanımızın idaresi ile bir yola çıkıldı. 3-4 yıl gibi kısa süre Türkiye’nin otomobili projesini hayata geçirdiler. ‘Elektrikli yapacağız’ dediğimizde ‘Daha elektrikli otomobil için erken’ dediler. Biz dünyanın nereye gittiğini gördük. Trendler doğrultusunda elektrikli otomobile yatırım yaptık. Bizi eleştirenler ‘Otomobil teknolojisi o kadar gelişti ki biz geç kaldık’ dediler. Bizim siyaset anlayışımızda bu var. Doğru yatırımı yapıyor ve fırsatı yakalıyorsanız başarısız olma ihtimaliniz yok. Dünya, savunma sanayisinde, insansız hava aracında Türkiye’yi konuşuyor. İnsansız hava aracına yatırım yapmazken biz oradaki fırsatı gördük yatırımı yaparak diğer ülkelerden bir adım öne geçtik ve dünyada en çok konuşulan ülke olduk. Siyasette de böyle olmak gerekiyor. Doğru zamanda doğru alana yatırım yapmak ve fırsat alanları değerlendirmek gerekiyor. Bu işi yapan babayiğitler ve özel sektör var. Babayiğitler var ama bu işin arkasında baş babayiğit var. Bu iş olacak derse, tökezlediğinde destek verirse bu sonucu alabiliyorsunuz. Baş babayiğit Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan. O buna destek vermeseydi başarılı olmazdık. Bu proje Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi. Bunun için de tecrübe gerekiyor, 20 yıl bu ülkeyi yönetmiş olmak gerekiyor. Türkiye’nin otomobili ile bir vizyon ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Özel sektör önemli ama siyasi irade de önemli” dedi.

‘İHA’LARI ÜRETEN EKİBİN YAŞ ORTALAMASI 30’UN ALTINDA’

Türk ordusunun 94 yıl sonra kendi piyade tüfeğine kavuşabildiğini hatırlatan Bakan Varank, insansız hava aracını üreten ekibin yaş ortalamasının 30 olduğunu belirterek, “Bugün biz dünyanın en büyük ordulardan bir tanesini sahip olmakla övünüyoruz. Ama bu dünyanın en büyük ordularından bir tanesi olan Türk ordusu 1923 yılından 2017 yılına kadar kendi milli piyade tüfeği olmadan yolunu devam etmeye çalışmış. Baktığımızda en basit üretilebilecek aletlerden bir tanesi. Milli bir silahı olmasın diye birileri taş koymuş. 20 yıl önce iktidara geldiğimizde Türkiye’nin makus talihini başka yöne çevireceğimizi, kendi kendimize yeteceğimizi ve dünyaya yön veren işlere imza atacağımızı söyledik. 20 yıldır bu yönde siyaset yapıyoruz. Gençlere, geleceğimize yatırım yapıyoruz. İHA’ları üreten ekibin yaş ortalaması 30’un altında. O yüzden biz gençlerle beraber yol yürümenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün gençler siyaset yapabiliyor, meclise girip, vekil olabiliyorlar. Biz iktidara geldiğimizde seçilme yaşı kaçtı biliyor musunuz? 2002’de Türkiye’de seçilme yaşı 30’du. Burada Cumhurbaşkanımız vizyon ortaya koydu. Önce 25’e sonra 18’e indirdi. Gençlerimiz 18 yaşında milletvekili seçilebiliyor. ’18’e indireceğiz” dediğimizde muhalefet ‘TBMM’yi çoluk çocukla mı dolduracaksınız?’ dediler. Biz gençlerle yürümenin doğru olduğunu inanan bir siyasi hareketiz” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYA DEĞİŞİYOR VE DEĞİŞİMİN BAŞROL OYUNCU GENÇLER’

Dünya ekonomisinin büyük bir değişimden geçtiğini dile getiren Bakan Varank, gençlere yönelik projeler yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: “150 yıllık firmaların işlerden ziyade genç beyinlerin kurduğu ‘start up’lar katma değer katmaya başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi ziyaretimizde 9 gencin bir araya gelerek yaptığı oyunu 200 milyon dolara Amerika’ya satmışlar. Dünya değişiyor ve bu değişimde başrol oyuncu genç arkadaşlarımız. Gençlerin bu işlerin başrol oyuncu olması için Bakanlık olarak gençlere dönük proje uyguluyoruz, politika alanı oluşturuyoruz. Gençlerin bir numaralı Bakanlığı diyebiliriz. Girişimci olmak istiyorsunuz, kendi ayaklarınız üstünde durmak istiyorsunuz. Biz size mentorluk desteği veriyoruz. Bilimde, ARGE’de kendinizi gelişmek istiyorsunuz, biz burs veriyoruz. Hayatta kariyer yolculuğunda bir fırsat değerlendirmek istiyorsanız, hayata dair bir destek arıyorsanız; Bakanlığımızı yakından takip edin. Biz her daim sizle beraber olmak için gayret ediyoruz. Genç arkadaşlarımız bizi iyi değerlendirsin” açıklamalarında bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN İSTİKAMETİNE VERDİĞİNİZ OYLA KARAR VERECEKSİNİZ’

İlk defa oy kullanacak olan gençlere seslenen Bakan Varank, “2023 seçimleri yaklaşıyor. Türkiye’nin istikametinin ne olması gerektiği konusunda karar vereceğiz. Kritik bir karar vereceğiz. Türkiye’nin istikametini verdiğiniz oyla karar vereceksiniz. Türkiye, büyük mücadelelerle bu noktaya geldi, hiçbir imkan Türkiye’nin önüne altın tepside konulmadı. Vesayetle, darbeyle mücadele ederek bu noktaya getirdik. Kendi kendine yetebilen bir ülkeden bahsediyorsak, büyük mücadele ile bu noktaya geldi. Vereceğiniz oylarla Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke mi? Kendi teknolojisini yapan, ileri teknoloji yatırımı yapan bir ülke mi olacak? Yoksa başkalarından aldığı teknolojiyi kullanan ülke mi olacak? Buna kara vereceksiniz. ABD, AB, NATO ne diyor? Ona göre yol alırım diyen mi olacak? Yoksa ‘Ülkemizin çıkarları ne gerektiriyorsa onu yaparım’ diyen mi olacak? Bunun kararını vereceğiniz oylarla karar verecekseniz. Türkiye kendi yoluna devam edebilsin ki Türkiye yüzyılını inşa edelim. Bunu yaparken de Cumhurbaşkanımız gibi bir liderle yapabiliriz. Vermeniz gereken tercih belli. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu ülkenin önü açık. Gelecekteki yüzyılda ihtiyacı belirleyecek olan vizyonu olduğuna inanıyoruz. Gençlerin tercihini Cumhurbaşkanımız yönünde kullanacağınıza inanıyoruz. Biz ‘Uzay yatırımı’ diyoruz, ‘Samanyolu’ diyoruz. Onlar saman anlıyor. Onlar ‘Muhtarların yanına sekreter vereceğiz’ diyor. Siz muhtarların yanında sekreter mi olacaksınız? Yoksa uzay projelerinde yer mi alacaksınız?” ifadelerini kullandı

‘GENÇLERİ FİGÜRAN OLARAK KULLANIYORLAR’

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise “Yaklaşık 1 ay önce ‘İlk Oyum Erdoğan’a, ‘İlk oyum AK Parti’ye diyerek güçlü bir kampanya başlatmıştık. Sakarya’da çok güçlü bir şekilde start verdik, ardından Diyarbakır’da Sayın Cumhurbaşkanımızla güçlü bir şekilde devam ettik. Şimdi memleketimde Teknoloji ve Sanayi Bakanımızla İzmir’de ‘İlk oyum Erdoğan’a ilk oyum AK Parti’ye’ diyoruz. Biz mahalle mahalle, lise lise, üniversite üniversite çalışırken, 2023 hedefine bu kadar odaklanmışken daha karşımızdakilerin adayı belli değil. Türkiye yüzyılı ve gelecek için konuşan liderimiz bunun altını somut olarak dolduruyor. Togg’un açılışını yaptık, yerli ve mili otomobilimiz hayata geçti. Togg, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Togg ülkemiz ve Türkiye yüzyılımız için ve gençlerimiz için hayırlı olsun. Onlar kuru hesapların peşinde. Bu memleketin gençlerine söyleyebilecekleri en ufak bir şey yok. Varsa işleri yalan dolan. CHP milletvekili, onurumuz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çok ağır bir iftira attı. AK Parti Gençlik Kolları olarak İzmir’den şiddetle kınıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğunu iddia edeceksiniz, bir taraftan TSK’nın ebedi komutanı olacak, sizler de CHP olarak TSK’ya iftira atacaksınız. Sizler adına utanıyorum. Siz Atatürk’ün CHP’si değilsiniz, asla olmazsınız. Terör örgütü uzantısı sadece tek bir parti yok. İki parti var. Biri HDP biri de CHP. ‘Gençlerin partisiyiz’ diyorlar ama etrafında bir tane genç görüyor musunuz? Yok. Sayın Cumhurbaşkanımız 27 kez gençlerle bir araya geldi. Bir tane genç milletvekilleri dahi yok. Gençleri figüran olarak kullanıyorlar” diye konuştu. (DHA)

Kenan YEŞİL/ İZMİR, (DHA)

