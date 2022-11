Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu (2)

- Reklam -

‘HÜKÜMETLERİMİZ SON 20 YILA BİR ASRI SIĞDIRDI’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende, 14 fabrika ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 3 projesinin açılışı ile 7 fabrikanın temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. Toplam yatırımın 24 tesis ile 4,5 milyar liralık olduğu belirtildi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye yeni yüzyılına adım adım ilerlerken, ülkemizi küresel bir güç haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu açıkladı. Çok ilginçtir, ‘ABD’nin, 50 yıllık, 100 yıllık uzun dönemli planları var’ diyerek iç geçirenler, Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladığında burun kıvırıyorlar. ’20 yılda ne yaptılar ki, 100 yılda ne yapacaklar’ diyerek, akıllarınca hem 20 yılda yapılanları, hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunu küçümsüyorlar. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Türkiye’nin bekasının teminatı olan savunma sanayisine yönelik politikaları ve atılımları vizyonsuzluk olarak nitelendirdi. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bazıları ‘çamur at izi kalsın’ siyasetine devam ededursun, biz ‘eser ve hizmet siyasetiyle’ Türkiye’yi ihya etmeyi sürdüreceğiz. Birileri kabul etmese de hükümetlerimiz son 20 yıla bir asrı sığdırdı” dedi.

‘FABRİKA GÖRMEK İSTEYEN İZMİR’E GELSİN’

Yatırımların sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin yegane aracının sanayi olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için son 20 yılda 100 bine yakın teşvik belgesi düzenlediklerini söyledi. 2,4 trilyon liralık yatırım ve 3,5 milyonun üzerinde istihdamın önünü açtıklarını vurgulayan Bakan Varank, “Bu teşviklerin de desteğiyle organize sanayi bölgelerinin sayısı 192’den 344’e ulaştı. OSB’lerimiz 2002 yılında 415 bin kişiye istihdam sağlarken, bugün 2,5 milyon vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı tam 5 kat artarak 57 bini buldu. Şimdi biz bu istatistikleri ardı ardına sıralarken, birileri çıkıp; utanmadan, sıkılmadan 20 yılda hiç ‘fabrika kurulmadı’ diyebiliyor. Biz her zaman emekçi kardeşlerimizle beraberiz. ‘Sayın Bakanım yatırım yapacağız, lütfen bize arazi bulun’ diyenlerin sayısını inanın artık takip edemiyorum. İşte bu nedenle yeni OSB’lerin kurulumu için arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hedefimiz ülkemizdeki OSB sayısını 500’e çıkarmak. Göreceksiniz, yeni OSB’ler hayata geçtiğinde, sanayicimiz oraları da süratle dolduracak. ‘Fabrika kurulmadı’ diyorlar ya, fabrika görmek isteyen bu programı takip etsin. Fabrika görmek isteyen İzmir’e gelsin. Fabrikalar, Ege’nin incisi İzmir’de. Bergama’da, Kınık’ta, İTOB’da, Kemalpaşa’da, Bağyurdu’nda, Tire’de, ALOSBİ’de” diye konuştu.

’24 TESİS VE 4,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM’

Yatırım bedeli yaklaşık 3,2 milyar lira olan 14 tesisin açılışın yanında, yaklaşık 1,3 milyar lira yatırım bedeline sahip 7 fabrikanın temelini attıklarına dikkat çeken Bakan Varank, toplamda 21 tesisin, 3 bin 600 vatandaşa ekmek kapısı olacağını dile getirdi. Hayata geçen tesislerin İzmir ekonomisine ivme kazandıracağını vurgulayan Bakan Varank, şöyle devam etti:

“Ayrıca yatırım bütçesi 62 milyon lira olan, İzmir’imize değer katacak 3 projenin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı eliyle desteklediğimiz bu projeler şehrin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini tahkim edecek. Projelerden biri olan İzQ Girişimcilik Merkezi, girişimci fikirlerin buluşma noktası olacak. İzQ İnovasyon Merkezi de şehrin Ar-Ge kapasitesini artırarak, yüksek teknoloji üretimini besleyecek. TEKNOTEST laboratuvarlarıyla da halihazırda test için yurt dışına gönderilen ürünler İzmir’de test edilebilecek. Böylelikle sanayicimiz bir taraftan zamandan ve paradan tasarruf ederken, diğer taraftan ülkemizin cari dengesine katkı sağlanacak. Toplamda 24 tesis ve 4,5 milyar liralık yatırım. İzmir’imize hayırlı uğurlu olsun.”

‘İZMİR’DE KUMRU YİYEREK TEKNOLOJİDE NELER OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ’

Bakan Varank, “Birileri teknoloji görmek için ABD’ye gidiyor, hamburger yiyerek geri dönüyor. Bu kürsüden tekrar söyleyelim. İnovasyon görmek isteyenleri Teknoparklarımıza davet ediyoruz. Türkiye’deki Teknoparklarını ve bilişim vadisini ziyaret edebilirsiniz. TOBB Ar- Ge’si bilişim vadisinde yapıldı. O yüzden ABD’ye, Avrupa’ya gitmeye gerek yok. İzmir’de kumru yiyerek burada teknolojide neler olduğunu görebilirsiniz. Teknoloji de yatırım da sanayi de Türkiye’de var, yeter ki görmek isteyin” diye konuştu.

‘TEŞVİK BELGELERİ VERMESEK BU YATIRIMLARA HAYATA GEÇMEZ’

İzmir’in gelişen ekonomisi ve güçlü sanayisiyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu aktaran Bakan Varank, “14 organize sanayi bölgesi ve 16 sanayi sitesiyle, 300 milyar lirayı aşan GSYH’si, her geçen yıl biraz daha büyüyor. 12 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine ciddi katkı sağlıyor. Hükümetlerimizin bu başarılarda ciddi katkıları oldu. İzmir’i yatırımlarıyla her zaman el üstünde tuttu. İzmirli sanayiciden desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Son 20 yılda İzmir’de yapılacak yeni ya da ilave yatırımlar için 5 bine yakın teşvik belgesi düzenledik. 145 milyar liralık yatırımın ve 160 bine yakın istihdamın önünü açtık. Yenilikçilik ekosistemini desteklemeyi ihmal etmedik. Bu manada son 10 yılda kurulan 4 Teknokent’e bugünkü rakamlarla yaklaşık 50 milyon lira kaynak aktardık. Teknoparklardaki firmalarımız güncel fiyatlarla 1,2 milyar liranın üzerindeki muafiyetlerden faydalandı. İzmir’deki 120 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne cari fiyatlarla 1,3 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Türk sanayisinin önde gelen şehirlerinden biri. Bunun için kendisine verilen destekleri son kuruşuna kadar hak ediyor. Bu işi yapan özel sektörler bunu yapan babayiğitler önemli. Devletimizin destekleri olmasa, teşvik belgeleri vermesek bu yatırımlara hayata geçmez. Sanayici önünü kim açtı? Yatırımcı, sanayici ve üretici dostu hükümet olduğu için yatırımlar yapılıyor” dedi.

‘TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYAN KAYBEDECEK’

Türkiye’nin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Varank, “20 yıldır ülkemize yaptığımız yatırımlar, kurduğumuz altyapılar, artık meyvesini vermeye başladı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli ve yerli sanayi altın günlerini yaşıyor. Dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri olan ülkemiz, fikri ve sınai hakları yüzde yüz bize ait akıllı otomobiline kavuştu. Şüphesiz biz burada sadece bir otomobil üretmedik. Togg’la birlikte Türk mühendislerinin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk. Bundan sonra Türkiye’nin önü daha da açık olacak. İnanıyorum ki Togg’un da etkisiyle Türkiye’de bilhassa yüksek teknolojiye yönelik yatırımlar ardı ardına gelecek. Bundan sonra Türkiye’ye yatırım yapmayan kaybedecek, yatırım yapansa misliyle kazanacak. Ben buradan tüm yatırımcılara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye kaliteli altyapıları ve nitelikli insan kaynağı ile dünyanın güvenli limanıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’de taş üstüne taş koyan yatırımcının bütün imkanlarıyla yanındadır. Gelin siz de ülkemize yatırım yapın hem siz kazanın hem Türkiye kazansın” ifadelerini kullandı.

İZMİR’İ TEKNOLOJİNİN BAŞKENTİ YAPMA HEDEFİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’in sanayileşme bakımından yakaladığı ivmeyi geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “İzmir enerji başta olmak üzere birçok sektörde gelişim göstermiştir. İzmir’i teknoloji başkenti yapma gayemiz var. Bu ideali desteklerinizle gerçekleştireceğiz. İlimizin ekonomisine ve üretime ciddi katkılar sunacaktır. Yeni yatırımları ve yatırımcıları bekliyoruz. Memlekete çivi çakanın her zaman yanındayız” diye konuştu.

‘İZMİR LOKOMOTİF BİR ŞEHİR’

İzmir’in ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “İzmir lokomotif bir şehirdir ve bu önemli halini daha da geliştirerek devam etmemiz icap ediyor. Sanayi alanında yatırımlar ortaya koyarken, bir yandan Teknokentler ve Ar-Ge merkezlerine de önem veriyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içinde ikinci bir Teknokent’in temelini atma durumu söz konusu olacak. Bilişim Vadisi Teknokent’i ve Ar-Ge merkezini açacağız. İzmir’i hem Ar-Ge hem inovasyon hem Teknokent hem sanayi hem de tarımın merkezi yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Toplu açılış ve temel atma törenine AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sivil toplum kuruluşu, dernek ve oda yöneticileri de katıldı.

Kenan YEŞİL/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

