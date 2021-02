Bakan Varank:  Tek amaç Tayyip Erdoğan’a karşı çıkmak

Beyza Nur GÜLER-Kubilay ÖZEV/ İstanbul, (DHA) – AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları kongresinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Siz hiç Boğaziçi ile alakalı “Şu enstitüye daha fazla kaynak aktaralım, bu alanda şöyle bir çalışma yapalım” diyen gördünüz mü? Boğaziçi’ndeki akademik kaliteyi artırmak için, gençlerimize daha faydalı olabilmek için getirilen bir öneri hiç muhalefet tarafında var mı? Tek amaç, Tayyip Erdoğan’a karşı çıkmak” dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Sütlüce’deki Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı kongrede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve AK Parti milletvekilleri de yer aldı.

“SİZLER 2053’ÜN, 2071’İN GERÇEK SAHİPLERİ; O GÜNLERİ GÖRECEK VE İHYA EDECEK KADROLARSINIZ”

Kongrede konuşan Bakan Varank, “Dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sizin gibi dimdik duran gençler olduğu sürece, bu davanın sırtı evelallah yere gelmez” dedi. Varank, “Ben her birinize coşkunuz için, heyecanınız için, kadirşinaslığınız için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, sizlerin nezdinde, ülkemizin ve coğrafyamızın dört bir yanındaki tüm genç kardeşlerimi de yürekten selamlıyorum. Sizler; cihana karşı 4 parmağını kaldırıp, Rabia diyerek; adaleti, insanlığı, merhameti haykıran bir liderin, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarısınız. Sizler; 2053’ün, 2071’in gerçek sahipleri; o günleri görecek ve ihya edecek kadrolarsınız. Kendinizi asla küçümsemeyin. Ben değişsem ne olur, ben adım atsam ne işe yarar diye sormayın. AK Parti’de siyaset yapmak diğer partilerde siyaset yapmaktan çok farklıdır. Bu parti; dertlilerin, çalışkanların, üretenlerin, vizyon ortaya koyanların, bir işi tuttu mu peşini bırakmayanların partisidir. Bu parti; kapalı kapılar ardında alınan kararlara, masa başında kurgulanan senaryolara, puslu havaları fırsat bilenlerin tehditlerine karşı… Milletin değerlerini yüceltmek uğruna her türlü fedakarlığı yapanların, korkmadan, çekinmeden, ye’se kapılmadan dimdik ayakta duranların partisidir. Sizler bu ülke için hayal kuran, o hayale inanan, o hayalin peşinden koşanlarsınız. İşte bizi farklı kılan; bu adanmışlıktır” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİ GÖKYÜZÜNDE ARIYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Milli Uzay Programı ile ilgili olarak ise Varank, “Biz geleceği gökyüzünde arıyoruz, mühendislik kabiliyetlerimizin insan kaynağımızın olgunlaştığı bu dönemde işte yeni adımımızı attık. Ve dedik ki: gökyüzüne bak, ayı gör. Evet, Milli Uzay Programımızı ilan ettik. Nasıl, Milli Uzay Programımızı beğendiniz mi? Hedeflerimizi beğendiniz mi? Biz çalışmalara başladık, ama uzaya gidecek olan sizlersiniz. Türkiye’nin adını uzaya yazdıracak olanlar sizlersiniz. Gökyüzüne en çok yakışan bayrağı, ay yıldızlı al bayrağı uzayda taşıyacak olan sizlersiniz. Buna hazır mısınız? Tabi siz yerli otomobil de yapsanız, İHA-SİHA da yapsanız, Uzay hedefi de açıklasanız birileri çamur atmaktan vazgeçmiyor. Çünkü birilerinin tek görevi, hatta daha da ötesinde varoluş sebebi bu. Bunlar muhalefet etmeyi iktidara her şart ve koşulda karşı gelmek sanıyorlar. Muhalefet etmenin milletin çıkarları uğruna, iktidara yapıcı eleştiri getirmek olduğunun farkında değiller. Aslında CHP’de işler şöyle yürüyor. Kılıçdaroğlu oturuyor; parti içinde en güzel yalanı kim söylüyorsa, en büyük iftirayı kim atıyorsa en çok onu ödüllendiriyor. CHP’de sesi en yüksek çıkanlara bir bakın, hepsinin yalan karnesi kabarık” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’U FETRET DÖNEMİNDEN KURTARMAYA VAR MISINIZ?”

Seçimlerin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. İstanbul, hizmet noktasında yerinde saymaya, hatta geriye gitmeye başladı ifadelerini kullanan Varank, şöyle konuştu: “İstanbul, bu güzel şehir, bu kutlu şehir, bizi var eden şehirdir. İstanbul; Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi bağrından çıkarmış bir şehirdir. Bu şehrin her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında bizim izimiz var. Biz bu şehri, unutulmuş, hizmet görmemiş, dışlanmış semtlerin desteğiyle kazandık. Anaların, babaların, genç kızların, dili dualı yaşlılarımızın dualarıyla kazandık. Kimsenin kapısını çalmadığı evlerin, gecekonduların yollarını aşındırarak kazandık. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu gönlü vefalı siyasetiyle kazandık. Bu aziz şehir, güzel İstanbul adeta bir fetret dönemini yaşıyor. Bunda bizim hatalarımız elbette olmuştur. Vakit hatalarımızdan ders çıkararak önümüze bakma vaktidir. Seçimlerin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. İstanbul, hizmet noktasında yerinde saymaya, hatta geriye gitmeye başladı. İstanbul’un yedi tepesini Bodrum’a yeğleyen, çalışmaktan çok tatil yapmayı seven bir başkan var. Magandalığı siyaset yapmak sanan, terör örgütlerinin yoldaşı bir CHP İl Başkanı var. Bu kadim şehir, inanın bunları hak etmiyor. O yüzden sorumluluğumuz her zamankinden daha fazla, yükümüz her zamankinden ağır. İşte İstanbul’u fetret döneminden kurtaracak olan, bu salondaki ak gençlerdir. Sevgili Gençler, şimdi ben size sormak istiyorum. “İstanbul’u fetret döneminden kurtarmaya var mısınız?” O zaman kolları sıvama vaktidir. 2023 ve 2024 seçimlerinin çalışmalarına bugünden itibaren başlamamız lazım. Bu yolda, durmak, yorulmak, yılmak yok. Bu davanın, bu hareketin enerjisi sizlerin elinde! Siz gayret edeceksiniz ki, mağdurlar rahat edecek”

“YENİ VE SİVİL ANAYASA İRADESİNİ TÜM PARTİLERDEN GÖRMEK İSTİYORUZ”

Darbe dönemlerinden kalma, karakterini ve ruhunu yitirmiş bir anayasanın Türkiye’nin hedeflerine ve vizyonuna yakışmadığını vurgulayan Varank, “İnşallah ekonomi ve hukuk reformlarının yanında, Cumhurbaşkanımızın yaptığı yeni anayasa çağrısıyla birlikte çok daha güçlü bir Türkiye’yle yolumuza devam edeceğiz. Tabii sayın Cumhurbaşkanımızın yeni ve sivil anayasa çağrısına maalesef bugüne kadar esaslı bir yanıt alabilmiş değiliz. Buradan muhalefete de seslenmek istiyorum: Yeni ve sivil bir anayasa tüm toplumumuzun talebidir. Biz şunun altını önemle çiziyoruz, “Türkiye’nin siyasi yelpazesindeki farklılıklar bir zenginliktir.ö Önemli olan bu farklılıkları koruyarak ortak paydamızı büyütmektir. Türkiye’nin demokrasi geçmişi yeni ve sivil bir anayasa çıkarmak için yeterince olgun. Çağrımız şu; Amasız, fakatsız bir şekilde yeni ve sivil anayasa iradesini tüm partilerden görmek istiyoruz. Biz bu süreci genişletebildiğimiz kadar büyük bir ortak paydada nihayete erdirmekte kararlıyız” dedi.

“DERDİ EĞİTİM OLAN, ÜNİVERSİTELERİMİZİN KALİTESİNİ KONUŞMAK İSTEYENE KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK”

Bu ülke ancak sizlerin omuzlarında yaşamaya ve yükselmeye devam edebilir ifadelerini kullanan Varank, “İşte bu yüzden gençlerimizi kullanıyor, gençleri kendi kirli ideolojileriyle zehirlemek istiyorlar. İşte Boğaziçi meselesini bu yüzden köpürtmeye çalıştılar. Siz hiç Boğaziçi ile alakalı “Şu enstitüye daha fazla kaynak aktaralım, bu alanda şöyle bir çalışma yapalım” diyen gördünüz mü? Boğaziçi’ndeki akademik kaliteyi artırmak için, gençlerimize daha faydalı olabilmek için getirilen bir öneri hiç muhalefet tarafında var mı? Tek amaç, Tayyip Erdoğan’a karşı çıkmak. Üstelik hem yasal hem hukuki hem de teamüllere uygun bir yönetici ataması üzerinden. Peki dert bu mu sizce? Elbette değil. Daha ilk günden polisimize, kutsal değerlerimize saldırılarıyla, kendi gibi düşünmeyen öğrencilere yaptıkları fişleme operasyonlarıyla gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar. Kimse kusura bakmasın, biz bu vandal ve faşist zihniyetin Türkiye’nin gündemini teslim almasına müsaade etmeyiz. Derdi eğitim olan, üniversitelerimizin kalitesini konuşmak isteyene kapılarımız sonuna kadar açık. Ama, buradan bir Gezi çıkarmak istiyorsanız, ancak avucunuzu yalarsınız. AK Parti hükümetlerinin Türkiye’sinde üniversiteler en özgür zamanlarını yaşıyor. Bizim dönemimizde ikna odaları kurulmaz, fişlemeler yapılmaz, insanlar kılık kıyafetlerinden ötürü dışlanmaz. Biz gerçekten eğitimin dertlisi bir iktidarız. Bu alanda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Üniversite sayımızı 76’dan 207’ye çıkardık” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST’TE GENÇLERİMİZİN İÇİNDEKİ CEVHERLERİ AÇIĞA ÇIKARIYORUZ”

Biliyorsunuz, dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST’te gençlerimizin içindeki cevherleri açığa çıkarıyoruz diyen Bakan Varank, “Her yıl ortaöğretim ve üniversite çağındaki genç yeteneklerin ortaya çıkması için birçok kategoride yarışmalar düzenliyoruz. 2021 TEKNOFEST 35 farklı başlıktaki yarışmayla Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştireceğiz. Bu yarışmalara başvurulur devam ediyor. 28 Şubat’a kadar takımlarınızı kurun, ne kadar yetenekli olduğunuzu tüm Türkiye’ye ve dünyaya gösterin” diye konuştu. Varank , şöyle devam etti:

“Bu yolda sizden beklentimiz şuurlu bir şekilde, adanmışlık ve özgüven içerisinde bu ülkeyi layık ettiği yerlere taşımanızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yoldan yürüyerek hatta koşarak kararlı bir şekilde ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmanız. Biliyorum hepiniz sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyorsunuz. O yüzden ben sözlerimi burada son veriyorum. Kongremiz vesilesiyle başkanımıza ve yeni seçilecek yönetimine başarılar diliyorum”

“KABE KUTSALIMIZDIR” PANKARTI VE “UZAYA GİDİYORUZ” TAZAHÜRATI

Öte yandan kongreye katılan gençler, coşkuyla “Uzaya gidiyoruz” ve “Varank bizi uzaya götür” tazahüratları yaptı. Ayrıca, “Kabe Kutsalımızdır” ve “Zincirler Kırıldı, Ayasofya Açıldı” pankartları da açıldı.



(FOTOĞRAF)