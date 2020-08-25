İtalya Serie A'da, Roma'dan Hellas Verona'ya transfer olan Mert Çetin, açıklamalarda bulundu. Verona'da bir sezon kiralık olarak forma giyecek 23 yaşındaki stoper, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.