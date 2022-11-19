Bakan Varank: Dijital ve yeşil dönüşümde AB'nin gündemiyle Türkiye'nin gündemi beraber

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Melihcan ÇALIŞKAN – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA) – SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dijital ve yeşil dönüşümü, aynı anda planlayarak hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu bütün ülkeler tartışıyor. Avrupa Birliği’nin birinci gündem maddelerinden bir tanesi bu. Bu proje Avrupa Birliği’nin gündemiyle, Türkiye’nin gündeminin ne kadar beraber olduğunun da önemli bir göstergesidir” dedi.

Varank, Ataşehir’de bulunan MEXT Teknoloji Merkezi’nde “Yönümüz Yarın” projesi ve “Kalkınma Ajansları İş Birliği Protokolü” imza törenine katıldı. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞU ANDA TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Açılış konuşması gerçekleştiren Varank, “Dijital dönüşüm şu anda tüm dünyanın gündeminde. Ben hafta başında Brüksel’deydim. Orada hem Kıdemli Başkan Yardımcısı hem de oradaki üç tane komiserle görüşmeler gerçekleştirdik. Dijital ve yeşil dönüşümü, aynı anda planlayarak hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu bütün ülkeler tartışıyor. Avrupa Birliği’nin birinci gündem maddelerinden bir tanesi bu. Bu manada, aslında bugün hayata geçirdiğimiz ve İstanbul Kalkınma Ajansı’yla desteklediğimiz bu projede dijital dönüşümle, yeşil dönüşümü aynı anda götürebilmek için önemli bir altlığı firmalarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Avrupa Birliği’nin gündemiyle, Türkiye’nin gündeminin ne kadar beraber olduğunun da önemli bir göstergesidir. Biliyorsunuz, bizim şu anda en büyük ticari ortağımız AB. Aramızdaki ticaret hacmi 178 milyar dolara ulaştı. Firmalarımızın bu alanlardaki farkındalığına baktığımızda; çağı yakalamaya dönük yatırımlar için verdikleri gayrete baktığımızda aslında Türkiye’nin farkındalık anlamında çok ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunun gibi projelerle de bu farkındalığın aslında ete kemiğe bürünmüş hallerini proje olarak uygulamış oluyoruz. İnşallah bu projeyle, şirketlerimize büyük bir imkanı getirmiş olacağız. Ben burada emeği geçen, bu projenin hazırlanmasında katkı sunan tüm taraflara hassaten çok teşekkür ediyorum” dedi.

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“GİRİŞİMCİLİKTE TÜRKİYE ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR”

Girişimciliğin önemine vurgu yapan Bakan Varank, “Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Geçen sene Türkiye’den teknoloji firmaları, tam 1.6 milyar dolar yatırım aldılar. Bu sene trend 1.5 milyar dolara ulaştı. İnşallah 1.6 milyar aşmış olacağız. Peki bunlar kendi kendine mi oluyor? Elbette kendi kendine olmuyor. Biz bakanlık olarak, kalkınma ajanslarımızla işte bu trend alanlara gerekli yatırımları yapıyoruz. Bu alanlarda gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Özellikle; özel sektörün, ilgi duyması için onlarla birlikte projeler geliştiriyoruz. İşte bunun sonucunda da girişimcilikte İstanbul altın çağını yaşıyor. Girişimcilikte Türkiye altın çağını yaşıyor” şeklinde konuştu.

“OYUN FİRMALARINDA TÜRKİYE EN FAZLA YATIRIM ALAN ÜLKE OLDU”

Türk oyun sektörünün potansiyelini işaret eden Varank, “Sadece şu rakamları vermek istiyorum. Bakınız oyun firmalarında, oyun geliştirme firmalarında Türkiye en fazla yatırım alan ülke oldu. İstanbul en fazla yatırım alan. Şehir oldu. Baktığınızda en fazla yatırım alan ikinci şehir neresi? Londra olmuş. Ama oraya da bakıyorsunuz. Londra’da en fazla yatırımı alan şirketin sahibi de bir Türk. Demek ki bizim bir kapasitemiz var. Özellikle genç nüfusumuz teknoloji girişimciliğinde çok mahir. İşte biz bu potansiyeli el birliğiyle inşallah güçlendireceğiz. Somut çıktılar haline getirmiş olacağız. İşte, teknolojik dönüşüm de firmalarımız için önemli. Bugün başlattığımız projeyle sanayinin yoğun olduğu bölgelerimizde İstanbul başta olmak üzere Marmara çevresinde biz firmalarımıza büyük bir imkanı kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Varank’ın konuşmasının ardından tören kapsamında imzalar atıldı.

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