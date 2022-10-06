Bakan Varank Demir-Çelik, Döküm Demirdışı Metalürji Teknolojileri Fuarı’na katıldı 

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Yalın Onat ERGÖR – Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA) – SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15. Ankiros Uluslararası Demir-Çelik, Döküm Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı” açılış törenine katıldı.

15. Ankiros Uluslararası Demir-Çelik, Döküm Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı açılış töreni TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Açılışın ardından Bakan Varank fuarda standları gezdi. Stand açanlar Bakan Varank’a ürünlerini tanıttı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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