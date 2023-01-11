Bakan Varank: CES’e gelecek firmaları destekleyeceğiz

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2023’te yer alan 52 Türk girişimine ilişkin, “CES’i önemli bir platform olarak görüyoruz. Bakanlık olarak da farklı kurumlarımızla beraber bu fuara gelecek firmalarımızı önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğiz. Gelsinler, dünyaya açılsınlar ve ihracat yapsınlar istiyoruz” dedi.





ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2023’e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği teknoloji tabanlı 52 Türk girişimi katıldı. ABD’de olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuara katılan Türk teknoloji girişimcilerinin bulunduğu İstanbul Pavilyonu’nda incelemelerde bulundu. Türk girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi alan Varank’a, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek eşlik etti. Bakan Varank, fuarda bine yakın start-up yer aldığını belirterek, “Kalkınma ajanslarımızla, farklı hızlandırma programı yürüten kurum ve kuruluşlarımızla 52 start-up’ımızı buraya getirdik. Genç girişimcilerimiz ürünlerini gösteriyor, fikirlerini ortaya koyuyor, network kuruyor, yatırımcılarla buluşuyor ve potansiyel müşterileriyle görüşüyorlar. Büyük bir heyecan, ilgi var” diye konuştu.



‘FARKLI DESTEKLER VERİYORUZ’



İleriki dönemlerde de bu tür firmalara desteklerinin devam edeceğini bildiren Varank, “Bu girişimleri buraya getirebilmek için farklı destekler veriyoruz. Konaklama, ulaşım ve stant kurmak gibi destekler veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye, İstanbul Platformu oluşturduk. Stantlarını ücretsiz kurabiliyorlar, masraflarını karşılıyoruz. Türk Hava Yolları’nın da ulaşım konusunda ciddi bir katkısı bulunuyor. İlgiden, alakadan hepsi memnun. Tek tek hepsini ziyaret ettim. Neler düşündüklerini sordum, fikirlerini dinledim. Desteklerimizden memnunlar. CES’i önemli bir platform olarak görüyoruz. Bakanlık olarak da farklı kurumlarımızla beraber bu fuara gelecek firmalarımızı önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğiz. Gelsinler, dünyaya açılsınlar ve ihracat yapsınlar istiyoruz” dedi.



Türkiye’nin son dönemde teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladığını söyleyen Varank, “2021’de Türkiye’den start-up’lar, 1,6 milyar dolar dünyadan yatırım çekmeyi başardı. 2022’de de bu rakamı yakalayacağımızı görüyoruz. Biliyorsunuz, ‘Turcorn 100’ programını ilan ettik. Girişimcilik stratejimizi kamuoyu ile paylaştık. Eğer Türkiye’yi katma değerli üretimle, sürdürülebilir bir ekonomi ile büyütmek istiyorsak, bunun yolu girişimciliğe destek vermekten geçiyor. Bakanlık olarak ‘Turcorn 100’ programı ve girişimcilik stratejimizle aslında yol haritamızı belirledik. Girişimcilerimize verdiğimiz desteklerle Türkiye’den milyar dolar değerlemeye ulaşan yeni Turcorn’lar göreceğiz. Başarılı Türk girişimler göreceğiz” diye konuştu.



‘KADIN GİRİŞİMCİLERİN NE KADAR ETKİLİ OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK’



Fuarda kadın girişimcilerin de ön plana çıktığını bildiren Varak, “Togg, iki senedir CES’te boy gösteriyor. Bunun yanında girişimlerimizin de buraya gelmesini önemsiyoruz. Geçen sene 20’ye yakın start-up’ı buraya getirmiştik. Bu sene 52 rakamını gördük. Bu rakamın artacağını görüyoruz. Kadın girişimciliğin de ön plana çıktığını görüyoruz. Firmaların hepsinde mutlaka bir kadın ortak görebiliyoruz. Sadece kadınların kurduğu girişimler var. 2 kadın girişimcinin kurduğu sağlık alanındaki girişim, belki de fuarın en fazla ilgi çeken alanlarından bir tanesiydi. İlgi, alakayı orada gördüğümüzde aslında hem Türkiye’deki girişimlerin başarısından gurur duyduk hem de kadın girişimcilerin ne kadar etkili olabileceğini gördük” dedi.