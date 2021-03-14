Bakan Varank: Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi – Yeniden

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ’de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yenilenen toplamda 4 kilometreyi bulan 3 pisti ile kayakseverleri ağırlayan 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi’ne gelen gençler, burada kayak eğitimi görüp, önemli başarılar elde ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu merkezin imkanlarına dikkati çekip, burada yetişen sporcuların başarılarından söz ederek, “Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi” dedi.

DAKA’nın desteğiyle yenilenen Hakkari’nin 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi, haftanın yedi günü kayakseverlerle dolup taşırken, bir yanda da merkezde geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor. Kayak Merkezine gelen kayaksever gençler, burada eğitmenlerin verdiği eğitimle kendilerini yetiştiriyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kayak sporunda başarılı olan çocukları ödüllendirirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merkezin imkanlarına dikkati çekip, burada yetişen sporcuların başarılarını anlattı.

Bakan Varank paylaşımında, “Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi. Şehirlerin potansiyeline en uygun yatırımları tespit edip destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Mergabütan Yaylası, DAKA’nın girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkıları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen bir kayak merkezine dönüştürüldü.Türkiye’nin güneydoğu ucunda yer alan yayladaki merkez, 6 aylık kayak sezonu ve bölgesel kalkınma projeleriyle hem sportif hem de turistik bir cazibe merkezi haline gelirken Hakkarili gençlere kış sporlarında kariyer yapma imkanı da sağlıyor”denildi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, kayak merkezine 2013’ten bu yana önemli yatırımlar yapıldığını ve merkezin uluslararası standartlara kavuştuğunu bildirdi. Merkezin ekonomik, sosyal ve turistik anlamda önemine işaret eden Güray, “Geçmişte birçok olumsuzluklarla gündeme gelen Hakkari’nin dağlarında artık kayakçı gençlerin sesleri yükseliyor. Bu merkez, sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilimizin adeta akciğerleri konumuna geldi” ifadelerini kullandı.

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