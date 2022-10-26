Bakan Varank : Avrupa’nın girişimcilikte parlayan yıldızı Türkiye olmuştur

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Melihcan ÇALIŞKAN – Erdi DEMİR / İSTANBUL (DHA) – SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Sürdürülebilir Sosyoekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Projesi’ sertifika töreninde konuştu. Bakan Varank “Hamdolsun bugün Avrupa’nın girişimcilikte parlayan yıldızı Türkiye olmuştur. Şüphesiz ‘ENHANCER Projesi’ de gerek hedefleri, gerek bütçesi ile Türkiye’nin ivmelenmesine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Sürdürülebilir Sosyoekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nden (ENHANCER) destek ve hibe almaya hak kazanan projelerin tanıtıldığı sertifika törenine katıldı. Törende, AB Genişleme ve Komşuluk Konseyi Komiseri Oliver Varheyli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma gerçekleştirdi.

‘GAZA BASTIK DERSEK HERHALDE ABARTMIŞ OLMAYIZ’

Türkiye’nin AB ile yaklaşık 60 yıllık bir ortaklık ve iş birliği içinde olduğunu belirten Bakan Varank, “Türkiye AB Mali işbirliği süreci kapsamında başlattığımız rekabetçi sektörler programında bilhassa son dönemde gaza bastık dersek, herhalde abartmış olmayız. Ardı ardına proje açılışları yaptığımız bereketli bir dönemden geçiyoruz. En son iki hafta önce İstanbul Ticaret Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Temennimiz Avrupa Birliği ile Rekabetçi Sektörler Programı’nda yakaladığımız etkin işbirliğinin ENHANCER Projesi’nde de devam edebilmesi. 2020 yılında uygulamaya başlanan proje girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli bir misyona sahip. 2023 yılının sonuna kadar devam edecek proje ile girişimcilik ve istihdam imkanları iyileştirilecek ve Türkiye’deki girişimcilik kültürüne katkıda bulunulacak” dedi.

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‘117 PROJEYE YAKLAŞIK 11 MİLYON EURO KAYNAK TAHSİS EDİLDİ’

Projenin göçmen yoğunluğundan etkilenen 11 ilde uygulandığını ifade eden Varank, “32.5 milyon Euro bütçesi olan ve İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa ve Hatay’da uygulanan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edildi. 117 projeye yaklaşık 11 milyon Euro kaynak tahsis edildi” şeklinde konuştu.

‘AVRUPANIN GİRİŞİMCİLİKTE PARLAYAN YILDIZI TÜRKİYE OLMUŞTUR’

Proje hakkında memnuniyetini dile getiren Varank “Hamdolsun bugün Avrupa’nın girişimcilikte parlayan yıldızı Türkiye olmuştur. Şüphesiz ‘Sürdürülebilir Sosyoekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi’ yani ‘ENHANCER’ da gerek hedefleri gerek bütçesi ile Türkiye’nin ivmelenmesine büyük katkı sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bugüne kadar yapılan yatırımları memnuniyetle takip ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Varank ve Komiser Varheyli, başarılı bulunan projelere sertifikalarını takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Bakan Mustafa Varank tören alanından ayrıldı. AB Mali Yardım Fonu finansörlüğünde yürütülen proje, Türkiye’de Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından organize ediliyor. 2023 yılına kadar sürecek proje ile Türkiye’de girişimciliğe destek verilmesi ve maddi kaynaklarının artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Türk ve Suriyeli girişimcilerin projelerine hibe ve destek veriliyor. (DHA)

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