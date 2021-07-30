Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce’de selden etkilenen esnafa ‘acil destek kredisi’ vereceğiz/ Fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce’de selden etkilenen esnafa ‘acil destek kredisi’...
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Kemeri yanlış bağlanan go-kart öldürüyordu
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