Bakan Varank, AB Komiseri Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi

- Reklam -

BELÇİKA, (DHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye – AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı için bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Komiseri Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Varank konuşmasında “YDD mekanizmasının ülkemiz ve AB ilişkilerinin ortak çıkarlar ve tam üyelik doğrultusunda yeniden canlandırılmasında önemli bir katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Bakan Varank ve AB Komiseri Gabriel bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik alanında ilk defa yapılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısına başkanlık etti. Brüksel’deki AB Komisyonu binasında düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Dr. Ali Görçin, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hande Mercan Aygen, Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ile Türkiye ve AB tarafından çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.

SOMUT ADIM BEKLİYORUZ

Toplantı kapsamında basına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Taksim saldırısı sonrasında Türkiye ile dayanışma gösteren AB yetkililerine teşekkür etti. Türkiye olarak her zaman terörle mücadelede AB ülkeleri başta olmak üzere tüm taraflarla yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Varank, “Muhataplarımızdan da aynı hassasiyeti, aynı dayanışma ruhunu sadece sözle değil somut adımlarla da beklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum” dedi. Varank, sözü Türkiye’nin AB üyeliğine getirerek “Avrupa Birliği’ne tam üyelik, Türkiye’nin stratejik hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği’nin, gündelik siyasi tartışmalara hapsolmadan, Türkiye ile ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ANAHTAR ÜLKE TÜRKİYE

Göç, enerji, güvenlik ve tedarik zinciri krizlerinin Avrupa’yı derinden etkilediğini vurgulayan Varank, “Bunlar göz önüne alındığında, Türkiye’nin birlik ve Avrupa için anahtar ülke olduğu aşikar. Dolayısıyla karşılıklı atılacak tüm somut adımlar en az Türkiye’ye olduğu kadar, emin olun Avrupa Birliği’ne de büyük faydalar sağlayacaktır” dedi.

BAŞARILI İKİ DİPLOMATİK GİRİŞİM

Varank, yaşanan son gelişmelerin AB’nin uluslararası etkinliğinin artırılmasında Türkiye’nin yeri doldurulamaz bir aktör olduğu da gösterdiğini anlatarak “Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar başarıya ulaşmış olan yalnızca iki diplomatik girişim var. Bunlardan birisi küresel açlık krizinin önüne geçen Karadeniz Tahıl Koridorunun açılmasına dair anlaşma. Diğeri ise, başarıyla gerçekleşen esir takaslarıdır. Bu iki olumlu diplomatik gelişmenin de Türkiye Cumhurbaşkanının girişimleriyle hayata geçmiş olması, Türkiye’nin proaktif rolünü ve küresel krizleri çözmedeki kabiliyetini en güzel şekilde ortaya koymuştur” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğinin de altını çizen Bakan Varank, “Oldukça uzun süredir gündemde olan bu hususta da somut adımlar atılmasının önemini bir kez daha bu kürsü vesilesiyle ifade etmek istiyorum” dedi.

BÜYÜK İLERLEME

Varank, Türkiye’nin son 20 yılda bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik alanlarında büyük ilerleme kaydettiği belirterek “AB ile Türkiye arasında kurduğumuz Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik alanında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının ilk toplantısını değerli dostum Maria ile başlattık. Yüksek Düzeyli Diyalog, ilişkilerimizi daha odaklı bir şekilde, en üst mercilerden ele almayı amaçlayan bir mekanizma” diye konuştu.

BAŞARIYLA KAPATILAN TEK FASIL: BİLİM VE ARAŞTIRMA

Daha önce AB ile dış politika, ulaştırma, enerji, ekonomi, terörle mücadele, iklim, göç ve tarım konularında bu toplantıları düzenlediklerini aktaran Varank, “AB ile ilk defa bilim ve araştırma alanında YDD toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere, üyelik müzakerelerimizde ‘Bilim ve Araştırma’ faslı ülkemizin hazırlık düzeyinin en ileri seviyede olduğu ve bugüne kadar müzakereye açılmış olan 16 fasıl içerisinde başarıyla kapatılan tek fasıl konumunda” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENECEK

Varank, YDD toplantısında öncelikli olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı, yenilenebilir enerji, dijital teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm için finansman konularını ele alacaklarına değinerek “YDD mekanizmasının ülkemiz ve AB ilişkilerinin ortak çıkarlar ve tam üyelik doğrultusunda yeniden canlandırılmasında önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Toplantının, Türkiye ve AB’nin inovasyon kapasitesinin gelişimine, araştırma iş birliklerimizin güçlenmesine verimli katkılar sağlamasını diliyorum” dedi.

UZUN SÜREN İŞ BİRLİĞİ

AB Komiseri Gabriel de bilim ve araştırma alanındaki ilk YDD toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade ederek Türkiye ile AB arasında uzun yıllardır bilim ve teknoloji alanında iş birliğinin sürdüğünü ifade etti. Türkiye ile AB arasında iki ana sebeple daha güçlü ve geniş bir çalışma alanı beklediğini ifade eden Gabriel, “Birincisi, aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Araştırma ve yenilikçiliğin hükümetlere ve işletmelere zorluklara karşı çözüm bulmak için yardım etmedeki önemini biliyoruz. İkinci olarak birlikte daha güçlüyüz. İş birliği yapmak daha uygun ve hızlı çözüm bulma ihtimalini katlamaktadır. Bugün görüşmelerimizde çevreci sanayi üretimi, yenilenebilir enerji ve iklime zarar vermeyen şehirler meselesini nasıl ortaklaşa geliştirebileceğimize odaklanıyoruz. Türkiye ve AB’nin bu amaçlarda aynı düşüncede olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

BİRLİKTE YAKINLAŞTIRALIM

Gabriel, Türkiye’nin temiz hidrojen, temiz enerji, devam eden yenilenebilir enerji sistemleri gibi Ufuk Avrupa ortaklıklarına dahil olmasının da önemine işaret ederek “Toplumlarımızın, ekonomilerimizin ve rekabetçiliğimizin yararı için bilim, yenilikçilik ve sanayiyi birlikte daha yakınlaştırmalıyız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -