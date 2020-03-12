Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Pilot uygulamamızın ardından Ankara-İzmir-Denizli ve Sivrihisar-Bursa karayolu kesimlerin de fiber kablo kurulumunu başlattık. Bu çalışma kapsamında 18 Ekim 2021 tarihine kadar 1385 kilometre karayoluna fiber optik kablo kurulacak. Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak” dedi.

Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda, ‘SummITS 2’nci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Turhan, bilgi toplumu hedefi doğrultusunda hızlı adımlar attıklarını ve çok güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Sektörün rekabete açılması ile özel sektörün bu alana çok önemli miktarda yatırım yaptığını belirten Bakan Turhan, “Şu anda 449 farklı işletmeci 802 farklı alanda yetki belgesi ile hizmet veriyor. Genişbant abone sayısı 77 milyonu geçti. 2003 yılında 87 bin kilometre olan fiber uzunluğu 371 bin kilometreyi aştı. Mobil abone sayısı 83 milyona yaklaştı. Makineler arası haberleşme (M2M) abone sayısı 5,7 milyona yaklaştı” dedi.