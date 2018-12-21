Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun bizzat ilgilenmemesi halinde yapımı yılan hikâyesine dönen Eryaman Stadı’nın sezonun ikinci yarısına da yetişmeyeceğini ileri sürdü.



Mehmet Yiğiner, Başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği ile maçlarını Ankara dışında oynamak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, “Bu ne Ankaragücü’nün ne de Gençlerbirliği’nin arzu ettiği bir olay. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı şehir şehir geziyoruz.” dedi.



Beştepe Tesisleri’ndeki sahanın yenilenen zeminini örnek gösteren Yiğiner, “Antrenman sahamızı biz komple kaldırdık. Zeminin drenajını, kum ve çim serimini yaptık. 27. günde de antrenmanlarımıza başladık. Yemyeşil ve dört dörtlük bir saha oldu. Ne hikmetse 2 ay geçti, Yenikent Stadı’nın zemini düzelmedi” diye konuştu.



Yenikent Stadı’nın kendi kontrollerinde olması halinde 1 ayda maçlara hazır hale getirebileceklerini vurgulayan Yiğiner, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, stadı Osmanlıspor’a tahsis etmiş ve biz müdahalede bulunamıyoruz.” ifadelerini kullandı. Mehmet Yiğiner, yapımı devam eden Eryaman Stadı ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müteahhit firma arasında ihtilaf olduğunu iddia etti.



Eryaman Stadı’nın yapım sürecinde proje değişikliği yapıldığını belirten Yiğiner, ‘Yeni statla ilgili proje değişikliği yapıldı ve 17 bin kişilik stat 22 bin kişilik oldu. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile müteahhit firma arasında ihtilaf var. İddia ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu işe el atmadığı sürece, biz ligin ikinci yarısında da burada oynamaya başlayamayız.’ değerlendirmesinde bulundu.



Yaşanan ihtilaftan dolayı stat inşaatının tamamlanamadığını savunan Yiğiner, “İhtilaf giderilsin, 1 haftaya stat hazırlanır. Bununla ilgili Sayın Bakanın kendisi ilgilenmesi lazım. Eğer kendisi ilgilenirse, eksikler tamamlanır, bu iş biter. Bir hafta 10 günde tertemiz olur. Biz de Gençlerbirliği ile birlikte ligin ikinci yarısında burada oynama fırsatı buluruz.’ şeklinde sitemde bulundu.