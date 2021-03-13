ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum” dedi.
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Bakan Soylu’nun annesi hayatını kaybetti
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.