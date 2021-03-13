Bakan Soylu’nun annesi hayatını kaybetti

ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Belediye Başkanı Alpay Var, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Var, “Covid- 19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumumun iyi olduğunu bildirmek...