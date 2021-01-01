Bakan Soylu’dan Van Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasına ziyaret (2)

BAKAN SOYLU, 112’YE GELEN ÇAĞRIYA CEVAP VERİP, EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Edremit ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret edip, burada görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Bakan Soylu, İpekyolu ilçesinde bağlı Karşıyala Mahallesi’nde kolu kırılan 16 yaşındaki Recep Esenboğa için 112 Acil Komuta Merkezi’ne gelen çağrıya cevpa verdi. Kendisini tanıtıp, geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, aileden hastanın bilgilerini ve adresini alıp, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

HEM DUALARIMIZ, HEM İYİ DİLEKLERİMİZ SİZİNLE

Bakan Soylu, daha sonra komuta merkezindeki ana telsizden, tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Komuta merkezindeki ana telsizden sağlık çalışanlarına seslenen Bakan Soylu, “Şükranlarımızı sunmak için arkadaşlarımızla beraber sizi arayalım dedik. Allah razı olsun. Gayretiniz, samimiyetiniz, millete dokunuşunuz inanınız ki, hepimize moral vermektedir. Bizlere büyük güç vermektedir. Allah sabrınızı daim eylesin. İnşallah 2021 yılında bu musibetten hep birlikte kurtulacağız. Ama bilesiniz ki sağlık çalışanlarımızın bu gayret ve samimiyetini aziz milletimiz de gelecek nesillerimiz de hiçbir zaman unutmayacaktır. Hem dualarımız, hem de iyi dileklerimiz sizinle. Tüm ailelerinize selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu arada da rahmeti rahmana kavuşan, bu dönemde büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.Bu konuda da bu müsibetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza da hem acil şifalar, hem sağlık içinde afiyet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık çalışanları da Bakan Soylu’ya telsizden sırasıyla teşekkür etti. Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı’na geçti.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)

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