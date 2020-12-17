Bakan Soylu’dan şehit uzman çavuşun ailesine ziyaret

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar’ın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, geçen hafta Suriye’nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Anar’ın Ankara’daki ailesini ziyaret etti. Şehit ailesine taziyede bulunan Bakan Soylu, ziyarete ilişkin Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Şehit ailelerimizin metaneti, vakur duruşu… Bizler ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin, şehit ailelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Barış Pınarı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman jandarmamız Oğuzhan Anar’ın Ankara’daki taziye evindeyiz” dedi.

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