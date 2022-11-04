Bakan Soylu’dan şehit Astsubay Özkan Demir için taziye mesajı

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ANKARA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir için yayımladığı mesajda, “Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan elim paraşüt kazasında şehit düşen kahraman evladımız Özkan Demir’e Allah’tan rahmet; ailesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamı ali olsun” ifadelerini kullandı. (DHA)

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