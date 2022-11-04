Bakan Soylu’dan İzmir’deki depreme ilişkin açıklama

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ANKARA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadığını, 2 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını açıkladı.

İzmir’in Buca ilçesinde, saat 03.29’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, “İzmir Buca’da, saat 03.29’da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir” dedi. (DHA)

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