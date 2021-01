Bakan Soylu’dan ‘Boğaziçi Üniversitesi’ açıklaması (2)

‘BU YIL DELİ GİBİ AFET ANLATACAĞIZ’

İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla Kaya İzmir Termal Otel’de gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program, İRAP tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti. Toplantıda AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı İRAP Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan, İRAP hakkında bilgilendirmelerde bulundu. AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ise AFAD’ı anlattı. Toplantının açılış konuşmasını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptı. Vali Köşger’in ardından kürsiye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2021 yılında hedeflerimizden biri de tatbikatları hayata geçirmek. 2020 yılında derin üzüntülere boğan Bingöl, Van, Elazığ ve İzmir ve Giresun’da yaşanan sel felaketi birkaç örnekten biridir. Bu mücadele tek başına verilecek bir müdahale değildir. Bu yıl deli gibi afeti anlatacağız. Herkesin zihninde her an deprem olabilecek, sel heyelan olacak gibi anlayışla yaşaması lazım. Annemin bir lafı var, ‘Eyvah para etmez’ diye. Gerçekten de bu böyle. Topyekun sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, eğiticinin eğitimi ile birlikte Türkiye’nin her tarafında 2021 sonunda dokunmadığımız kimse kalmayacak. 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan ettik. ’83 milyon bir araya gelerek bir can imal edebilir miyiz? Haşa ama bir araya gelerek canları koruyabiliriz. Görevimiz budur. Bunu yerine getirebilme kabiliyete sahibiz. Bu yıl deli gibi afet anlatacağız” dedi.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSK ALMAZSAK GELECEK NESİLLERE KÖTÜ BİR MİRAS BIRAKIRIZ’

Türkiye afet öncesi ve sonrasını yönetmeye odaklanmış bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Soylu, kentsel dönüşüm vurgusu yaparak, “Kentsel dönüşüm konusunda siyasi jargonlar dönüyor. Kentsel dönüşümde hep beraber depremin riskinden fazla risk almazsak gelecek nesillere kötü bir miras bırakırız. Siyaset alanı haline getirirsek doğru da yapmış olmayız. Siyaset yapmak herkesin hakkı ama siyaset yapılmayacak tek alan budur. Dünyada deprem konusunda siyasal olarak ayrışma söz konusu değildir. Bu konuda kendimize haksızlık yapmayalım; bu meseleye ciddi bir yatırım yaptık. Deprem olmadan önce bu riskleri azaltma konusunda hepimizin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmek için buradayız” dedi.

‘TÜRKİYE AFET ÖNCESİ VE SONRASINI YÖNETMEYE ODAKLANMIŞ BİR ÜLKEDİR’

Afet öncesi risk azaltma çalışmalarıyla, afet yaşayan ama zarar görmeyen bir ülke olmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, “Güçlü bir kuruma sahibiz. AFAD eliyle afetlere müdahalede çok ciddi kapasite büyüttük. Ekibimizle ve teknik ekipmanla dünya ölçeğinde bir gücümüz var. Sürekli olarak artırıyoruz. Acil müdahale planı oluşturduk ve ilk uyguladığımız şehirler Elazığ, Van ve İzmir’de afet müdahale planı konusunda adımlar atıldı. İstanbul’daki deprem ve Van’daki depremler alacağımız tedbirler noktasında altyapı oluşturdu. Türkiye afet öncesi ve sonrasını yönetmeye odaklanmış bir ülkedir. Yapı stokumuzu sağlamlamaya çalışıyoruz. Okullarımızda, kamu binalarında ciddi çalışmalar yapıldı. Afet öncesi risk azaltma çalışmaları ile afet yaşayan ama zarar görmeyen bir ülke olmaya çalışıyoruz. Afetlere hazır olmak, teknolojik yatırımı arttırmakla birlikte yeni bir anlayışını ortaya koymak ve topyekun bir çalışma ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye afet risk azaltma il bazında yapmaya başladığımız bu planlar illerin olası afetlerini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

‘ARAÇ SAYIMIZ ARTTI AMA KAZA VE ÖLÜM ORANI AZALDI’

Türkiye’nin trafik kazalarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu belirten Bakan Soylu, “Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Türkiye terörle mücadele tarihine en güçlü dönemindedir. Trafik meselesi bu zincirin bir diğer halkasıdır. Trafikte başarılı bir dönem yaşıyoruz. Akşam haberleri trafik kazalarındaki ölümleri, kazalar nedeniyle sakat kalanları görerek geçerdi. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarını yüzde 50 azaltma hedefi koydular. Trafik kazalarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz. 2018 yılında ülkelerin birçoğu vazgeçti ve 2030 yılına uzatma istedi. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Uzatma istemiyoruz, hedefi tutturacağız’ dedi ve hedefi tutturduk. 10 binli rakamlardan 4 bin 890’lara kadar indi. Araçlarımız arttı ama kaza ve ölüm oranı azaldı” dedi.

‘AFET REFLEKSİMİZ BU KADAR GÜÇLÜ DEĞİLDİ’

Türkiye’nin acil müdahale konusunda kapasite geliştirdiğine dikkat çeken Bakan Soylu, “Asayiş uyuşturucu ve göç yönetiminde önemli bir kapasite yürüttük. Stratejik bir akılla ve 21. yüzyılın başından beri yerli ve milli kalkınma anlayışı ile güçlendik. 1999 depreminde güvenlik zincirimizde böyle bir riskli halka olduğunu fark ettik. Geçmişte de deprem olurdu, kayıplar yaşanırdı. Yas ilan edilir ve üzülürdük sonra o konu kapanırdı. Afet refleksimiz, stratejimiz, kurumlarımız bu kadar güçlü değildi. Acı bir işaretle 1999 depremi bunu gördük. İzmir’de yüreğimizi ağzımıza getiren kayıpların ve maliyetin olduğu günler yaşadık. Travması çok uzun yıllar sürer. Deprem travması kötü bir şeydir, unutulmaz. Depremi İstanbul’da yaşadım. Bilinçsizce ifadeler, radyo ve televizyon yayınları gördük. Deprem Yasası’nda Türkiye bunu kendine bir ders olarak aldı ve hükümetimiz döneminde AFAD diye bir kurum kuruldu ve çok önemli çalışmalar yapıldı” dedi.

‘HEDEFEMİZ YILSONUNA KADAR BU ÇALIŞMAYI TAMAMLAMAK’

Afetler konusunda yapılan çalışmaların yapılıp biten değil, sürekli izlenmesi ve yeni tedbirlerin oluşturulması gereken bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çalışmaları bilim dünyamızla beraber götürmek, topyekun tartışmamız, taşımamız gerekiyor. Toplanma alanlarını belediyelerden ve il özel idarelerden istiyoruz. 26 çalışma grubumuzda toplanma ve barınma alanıyla ilgili jandarma, valilik, belediye kişi başına düşen metrekare konusunda tek tek çalışmayı sürdürüyor. Hedefimiz İzmir’de de yıl sonuna kadar bu çalışmayı tamamlamaktır. Trafik konusunda İzmir’deki depremde sorun yaşadık ki bu deprem büyük İzmir depremi değildi. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, bu durum yüzlerce cana mal olur. Cep telefonuyla sağlık acil müdahale, arama kurtarma ve güvenlik güçleri ile iletişim kurabilmek için enkaz altında kalanlarla haberleşmeleri gerekiyor. Bu nedenle diğer vatandaşlarımız haberleşirken ya kısa mesaj göndermeli ya da internet tabanlı konuşma yapması gerekiyor. Ayrıca trafiğe çıkmamak lazım. Bir karmaşıklıkla karşı karşıya kalırsak bu yanlışı düzeltmek kolay bir iş değildir.”

‘İZMİR’E YARDIM SELİ BAŞLADI, DAĞITMAKTA ZORLANDIK’

Toplantının açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir depremine değinip, “Devletimiz bütün unsurlarıyla daha depremin ilk saatlerinden itibaren şehrimize olması gereken bütün yardım ve hizmetleri sağladı. Hızlıca kanalize oldu ve herkes olması gereken pozisyondaydı. Devletimizin gösterdiği kabiliyet takdire şayandı. Ülke olarak Bakanlığımızın dinamik liderliğinde, tek vücut oldular ve İzmir’e doğru bir yardım seli başladı. Biz neredeyse bunu dağıtmakta zorlandık, diyebilirim. İhtiyaçlar için 81 vilayetten şehrimize yardım aktı. AFAD gönüllerinden diğer kurumlardan herkes seferber oldu. İzmir’de şehir olarak kenetlendik” dedi.

‘ORTAK ADIMLAR ATMA KONUSUNDA HAZIRIZ’

Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “30 Ekim’de çok acı bir deprem yaşadık. İlk andan itibaren hükümetimizle ve kurumlarla birlikte kapsamlı bir koordinasyon çalışması yürüttük. Depremin yarattığı etkileri azaltmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Öncesinde tedbirleri almak zorundayız. Deprem bize herkesin birleştirdiğini gösterdi. Ortak akıl ve dayanışmayla üstesinden gelinebileceğini ve olası afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattı. Bu çalışmaların devamlılığı ortak akıl ve koordinasyonun sürdürülmesi önümüzdeki tüm felaketleri önlemek için çok önemli. Ortak adımlar atma konusunda hazırız” açıklamasında bulundu.

‘ÜNİVERSİTE OLARAK KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Toplantı kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise “İzmir’den geçen 17 tane diri fay dışında, denizdeki faylar da var. Bu faylardan biri Seferihisar’da bir tsunami yarattı. Bu hasarın zararını önceden belirleme konusunda üniversite olarak çalışmalara başladık. İzmir’in içinden geçen diri fayları kent ölçeğinde işaretliyoruz. Üniversite olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Heyelanlarla ilgili önlem almak bu projenin öncelikli hedeflerinden biri. Taşkın tehlikesi haritaları ile önlem planları yapılıyor. Üniversite olarak çok önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da “Bütün ekiplerle en iyi şekilde tedbirler alınması her bir bireyin kurumun katılmasıyla olay olmadan refleksinin oluşması gerekiyor. Kriz yönetiminde iyiyiz ama yapılması gereken risk azaltma konusunda tedbir alınması. Riskleri belirlemeyi ve planlayarak gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Her bir kurumun katılımıyla ancak Türkiye’yi afete hazır hale getirebiliriz” diye konuştu.

AKREDİTASYON BELGELERİ DAĞITILDI

Toplantıda, akredite olmaya hak kazanmış iki sivil toplum kuruluşu olan ANDA Arama Kurtarma ve Türkiye İzcilik Federasyonu akreditasyon belgeleri Bakan Soylu ve üniversite rektörleri tarafından takdim edildi.

Toplantıya, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI