Bakan Soylu’dan ‘Belbuka Üs Bölgesi’ mesajı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Kalekol Üs Bölgesi ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti” dedi.

Bakan Soylu, yılbaşında Van’ın Çatak ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi’ne ziyarette bulundu. Bakan Soylu, ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, “Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. (Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor” ifadelerini kullandı.

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