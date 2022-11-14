Bakan Soylu'dan anne kızın ailesine taziye ziyareti

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Rojda ALTINTAŞ – Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, (DHA) – İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy (41) ve kızı Yağmur Uçar (15) için dede Mehmet Özsoy’un evinin önünde düzenlediği taziyeye katıldı.

Bakan Soylu, Özsoy ailesinin Bakırköy’de yaşadıkları evlerine gitti. Aile ile bir araya gelen Soylu, uzun süre aile ile bir arada oturdu. Bakan Soylu başsağlığı dileklerini ilettikten sonra evden ayrıldı.

Bakan Soylu’nun ardından gazetecilere açıklama yapan Arzu Özsoy’un dayısı İhsan Bülbüloğlu, “Allah milletimize bir daha böyle bir olay yaşatmasın. 3 ayrı ailenin evine ateş düştü. Kendi halinde bir öğretmendi, gezmeyi çok severlerdi. Kızı da ileride öğretmen olmak istiyordu. Az önce bakanımız bunların yanına bırakmayacağını söyledi” dedi. Arzu Özsoy’un babası Mehmet Özsoy, “Hayalleri birlikte yaşamaktı” dedi.

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