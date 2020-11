Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 320’ye düştü

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) – İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır. Şu andaki sayıyı ilk kez açıklıyorum. Şu an için yurt içindeki terörist sayısı 320’ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin en düşük sayısıdır” dedi.

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Soylu, sınır güvenliğiyle ilgili önemli bir entegrasyon ve kapasite çalışmasının olduğunu belirterek, “911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır. 560 kilometrelik İran sınırımızda ise 145 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlanmış diğer yerlerde ise duvar, yol ve kamera sistemlerinin kurulumları deva etmektedir” dedi.

‘İLK DEFA TÜNELİN UCUNA BU KADAR YAKLAŞTIK’

“Tüm güvenlik birimlerindeki bu kapasite artışı sayesinde, Türkiye bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır” diyen Bakan Soylu, “Bunun diğer sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yeni dönem güvenlik stratejisidir. Terörü kaynağında yok etme, kesintisiz operasyon, savunma değil taarruz, güvenlik istikrarı ve terörizmle mücadeleyi işin merkezine yerleştirdik” diye konuştu.

‘151 BELEDİYE BAŞKANI TERÖR İLTİSAKI SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINDI’

Güneydoğu illerine yapılan yaptırımları anlatarak, Hakkari’de gerçekleştirilen projelere değinen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Bunların hiçbirini PKK’nın yalanları yapmamıştır. Kamu imkanlarını Kandil’e peşkeş çeken örgüte eleman toplayan belediye araçlarını eylemlerde kullandıran belediyeler yapmamıştır. PKK’nın Hakkari’de yaptığı şudur; sadece Hakkari’de 710 Hakkarili, 2 bin 750 asker ve polis şehit olmuştur. Ve buraya özellikle dikkat 2020’de PKK tam 28 sivili şehit etmiştir. Bunlar kendi işinde gücünde üreten emek veren insanlardır. Hakkari’nin, Tunceli’nin, Diyarbakır’ın gençlerine ve çocuklarına sadece mağara kovuklarını reva görenler, hem PKK’nın hem de onun temsil ettiği anlayışın bittiği, Doğu ve Güneydoğu’da artık yeni bir hayatın başladığı gerçeğinden elbette ki rahatsızdır. Devam eden adli ve idari soruşturmaları göz önünde bulundurularak son iki dönemde 151 belediye başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73’ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış, diğerlerinin ise adli süreçleri devam etmektedir.”

‘YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 320’YE DÜŞMÜŞTÜR’

Bakan Soylu, PKK ile mücadelenin önemli bir ayağı olan silahlı mücadele operasyonlarında ikna ve teslim faaliyetlerinin 2020 yılında da hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“2020 yılının genel sayısal verilerine şöyle bir bakarsak, 76’sı büyük, 307’si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900’ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapılmış, bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 10 bölgede gerçekleştirilen ‘Kıran’ ve 9 bölgede gerçekleştirilen ‘Kapan’ operasyonları bitmiş, 15 ayrı bölgede gerçekleştirilen ‘Yıldırım ‘operasyonlarının bazı fazları ise hala devam etmektedir. Kıran operasyonlarında 144, Kapan operasyonlarında 109, Yıldırım operasyonlarında şimdilik 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, her üç operasyonda toplam 276 işbirlikçi yakalanmış, bin 402 mağara ve sığınak imha edilmiştir. Özellikle Yıldırım operasyonunda ele geçen 38 milyon kök kenevir ve 16 ton esrar, son dönemlerin önemli büyük yakalamaları arasındadır. Son 3 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımız ilk 10 aylar kıyaslamasında yüzde 127 artışla 40 bin’den 92 bine yükselmiştir. Teröre saha baskısı sonucu meydana gelen terör eylemleri son 5 yılda 2 bin 817’den 287’ye gerilemiştir. Önemli bir gösterge olan yurtiçi terörist sayısı 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandındaki sayıdır. Bu verdiğim sayı Aliboğazı’ndaki terörist sayısıdır. Şu andaki sayıyı ilk kez açıklıyorum. Şu an için 320’ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin en düşük sayısıdır.”

‘ÖRGÜTE KATILIM TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE’

Bakan Soylu, örgüte katılımın tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, “2014’te yıllık 5 bin 558’di, oysa geçen yıl 130’a bu yıl için ise son güncel rakamla 52’ye düşmüştür. Bu yıl içinde 14 yaşında Mardin’den bir kızımız katıldı. Bunun hesabını veremeyiz. Örgütte teslim olma eğilimi de artmaktadır. İkna yoluyla teslim olanların sayısı bu yıl için 215’tir. Bu yöntemle 2016’dan beri örgütten koparılan kişi sayısı 832; tüm ikna ve teslim toplamı ise bin 856’dır. Burada özellikle Diyarbakır annelerinin eyleminin tüm teslim ve iknalarda önemli ve olumlu bir etki oluşturduğunu da ifade etmek istiyorum. Eylem halen 451’inci gününde olup 177 ailenin katılımıyla sürdürülmektedir. Şu ana kadar bu ailelerden 21’inin yakını, yürütülen ikna çalışmaları sonucu aileleriyle kavuşmuştur. Tarih Diyarbakır ailelerini, PKK’ya öldürücü son darbeyi vuran insanlar olarak anacaktır” dedi.

‘FETÖ İLE MÜCADELEDE BAKANLIĞIMIZDA 42 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ’

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadele konusunda yapılanları anlatarak, şunları söyledi:

“FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar bakanlığımızdan; 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir. Tüm Türkiye’deki FETÖ operasyonlarında 292 bin kişi gözaltına alınmış, 96 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu 25 bin 655’tir. Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 67 bin operasyon gerçekleştirilmiş; ByLock’ta 92 bin tekil kullanıcının tespiti yapılmıştır. Büfe ankesör soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 7 bin 658, oranı ise yüzde 39’dur. FETÖ konusundaki mücadelemiz, en son mensubu adalete teslim edilene kadar sürecektir.”

‘102 TERÖRİSTTEN 10’U KIRMIZI LİSTEDE’

Bakan Soylu, PKK, DEAŞ, HTŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik 2020 yılında toplam 115 bin operasyon yapıldığını ve 1105 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “2020’de toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10’u kırmızı listedendir. Genel toplam olarak 15 Temmuz’dan bugüne kadar yurtiçinde 632 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39’u kırmızı, 28’i mavi, 29’u yeşil, 70’i turuncu, 318’i gri, 148’i de liste dışındandır” dedi.

‘22.9 MİLYAR TL DEĞERİNDE KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ’

Uyuşturucuyla mücadelede kapsamında, 2020 yılında 135 bin operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, “197 bin kişi gözaltına alınmış, 20 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerinde uyuşturucu suçlarından 83 bin 675 tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. Kök kenevir yakalaması bu yıl dikkat çekici şekilde artarak 114.4 milyon kök olmuştur. Bu rakam geçen yıl ki miktarın 2.7 katıdır. Ve parasal karşılığı da tam sıkı durun 22,9 milyar TL’dir. Tüm bu çalışmalar neticesinde, 2017’de 941 olan uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısı, 2019’da 342’ye gerilemiştir. Bu yılın ilk 10 ayında ise can kaybı sayısı şu an için 143’tür. Hiç kimsenin nesillerimizi uyuşturucuyla zehirlemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

