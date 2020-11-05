Bakan Soylu: Tedavimiz evde devam edecek

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hastanede süren koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini, eşi ve kızının ise test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü. Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Devlet Bahçeli’ye ve elbette ki Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifalar diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın” dedi.

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