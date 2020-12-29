Bakan Soylu: PKK’nın Türkiye’deki eleman mevcudu 320’nin altında / Fotoğraflar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Şeğma Gökçe (20), elektrik tesisatı ustası babasının inşaattan düşerek yaralanması üzerine çalışanların işsiz kalmaması, kardeşleri ve kendi eğitimi için işlerin başına geçti. KOSGEB...