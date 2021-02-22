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Bakan Soylu: Özlem Zengin’e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medyadan yapılanın insanlık dışı olduğunu, gereğinin yapıldığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin’e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin” dedi.

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