İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün ülke içindeki toplam eleman sayısının 500 seviyesinde olduğunu belirterek, “Şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz, boşuna mağara aramasınlar. 2020 yılı, terör örgütünü Türkiye sınırları içinde tamamen bitirmek için varımızı, yokumuzu ve bütün riskimizi ortaya koyduğumuz bir yıl olacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen ‘Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’nın açılış programına katıldı. Programa, Bakan Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve şube müdürleri katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, 31 Aralık 2016 tarihide düzenlenen Reina saldırısından beri Türkiye’nin şehirlerinde bir terör eylemi gerçekleşmediğini hatırlatarak, PKK’ya katılımın 40 yıllık tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ve kırsal kadroların mağaralardan başını dışarı çıkaramadığını söyledi.