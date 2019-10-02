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      Politika Haberleri

      Bakan Soylu kaymakamlarla bir araya geldi

      Editör -
      İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen, '5'inci Coğrafi Hizmet Bölgesi'nde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.
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      Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’50+1′ barajına ilişkin açıklama

      Editör -
      CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük...
      Ak Parti

      AK Partili Özkan, yeni yargı paketini anlattı

      Editör -
      Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanlığı'na sunulan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin ayrıntılarını anlattı. Özkan,...
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