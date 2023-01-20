Bakan Soylu: İstanbul’da 286 kilo esrar ele geçirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da dün düzenlenin operasyonlarda 286 kilo esrar ve 9 bin 900 captagon hap ele geçirildiğini, 151 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.





Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda: 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.