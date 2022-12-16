Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık (3)

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‘BİR TANE ESER SÖYLESİNLER KÜÇÜK DİŞİMİ KIRAYIM’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızıltepe, Derik, Nusaybin ve Savur programlarının ardından merkez Artuklu ilçesine geçti. Burada AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek, “Tayyip Erdoğan hiçbir büyükelçiyle oturmadı. Biz artık eski Türkiye değiliz. Biz artık parmak sallanacak, diz çöken değil, çökertilecek bir Türkiye değiliz. Biz başka bir yolculuğa çıkıyoruz. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu var, Yavaş var, İmamoğlu var. Ya sizin tartınız ne tartınız? Birine Ankara Büyükşehir Başkanlığını vermişler, bir tane eser söylesinler küçük dişimi kırayım. Birine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını vermişler kibir, başka hiçbir şey yok. Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı İstanbul hizmetlerle dolardı. Bir tane eseri yok. Kendisini kimle kıyaslıyor? Tayyip Erdoğan’la kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan İstanbul tarihinin en başarılı belediye başkanıydı. Kıyaslayan da tarihinin en başarısız belediye başkanı. Öbürü kim? Kılıçdaroğlu. 3 tane koyun versen kaybeder, bir daha da bulamaz. Hepimizin başını da belaya sokar. Onun kaybetmeyeceği bir yer tek var. Neresi biliyor musunuz? Ankara’daki büyükelçilerin adreslerini kaybetmez. Onu ben biliyorum. Avucuna yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımızı Mardin’de güçlü bir şekilde karşılamaya hazır mıyız? Dostlar duysun, gururlansın, mutlu olsun. Düşmanlar korksunlar, çatlasınlar inşallah” dedi. (DHA)

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)

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