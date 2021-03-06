Bakan Soylu, Iğdır’da Güvenlik Toplantısı’na katıldı (2)

ÇOCUKLARA OYUNCAK VE HARÇLIK VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikteki güvenlik toplantısının ardından Iğdır kent merkezini gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Iğdır Belediyesi’nin önünden geçerken yeni alınan iş makineleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Soylu, vatandaşlarla bol bol selfie çekildi. Soylu, AK Parti il teşkilatını da ziyaret ederek partililerle görüştü.

ARDAHAN’DA GÜVENLİK TOPLANTISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır’dan helikopterle Ardahan’a geçti. Helikopterle 80’inci Yıl Stadyumu’na inen Bakan Soylu’yu Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve kent protokolü karşıladı. Stadyumdan valiliğe geçen Bakan Soylu’yu polis tören mangası karşıladı. Şeref defterini imzalayan Soylu, daha sonra valilikteki güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı olan toplantıya Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda terör ve kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve koronavirüs salgını konuları değerlendirildi.

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