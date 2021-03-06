Bakan Soylu, Iğdır Güvenlik Toplantısı’na katıldı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde Murat Bahçeci, 10 yıldır dere ve nehir yataklarından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor. Şimdiye kadar 1000 eser üreten Bahçeci'nin hedefi atölyesini büyütüp halka ücretsiz eğitim vererek hobi kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Deneme yanılma yöntemi ile öğrendiğim için belli bir zaman sonra öğretebilecek seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Bu açıdan öğrenmek isteyen kişilere ücretsiz kurs imkanı da sunuyorum" dedi.