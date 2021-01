Bakan Soylu: Hiçbir afette ‘nerede kaldı bu devlet’ haykırışının muhatabı olmadık

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “Milletimizin karşı karşıya kalmış olduğu bir sorunda, problemde iyi hazırlık yaptığımız için milletimize mahcup olmayız. Hiçbir afette ‘nerede kaldı bu devlet’ sözüne düçar olmadık, ‘nerede kaldı bu devlet’ diye herhangi bir haykırışın muhatabı olmadık” dedi.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesinde Hazır Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen ‘Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı’na katıldı. Soylu, program öncesinde eğitimleri tamamlanan PAK ekipleriyle bir araya gelip, bilgi aldı. Programda konuşan Soylu, PAK timiyle afete daha hazır hale gelen bir tablonun gerçekleştirileceğini belirterek, “Dışarıda duran 2 TIR, 4 dorse var. Bunların oluşmasına Elazığ depreminde karar verdik. Afet anında milletimize sıcak yemek ikram edecek bir düşünce aklımıza geldi. Şimdi elimizde bir öğünde 10 bin yemek verebilecek mobil aşevimiz mutfağımız var. Bir 10 binlik kapasiteyi jandarmamız hazırlıyor. Bir 10 binlik kapasiteyi de Belediyeler Birliği hazırlıyor. Yani 30 bin kapasitelik mobil aşevi bir mutfağı afetlerimize hazırlamış olacağız” dedi.

‘HEDEF 51 MİLYON KİŞİYE AFET EĞİTİMİ’

2020 yılının temasını ‘Afetlere Hazırlık Yılı’ olarak belirlediklerini hatırlatan Bakan Soylu, 2021 yılını da yine aynı doğrultuda ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlediklerini ifade etti. Soylu, “Bu kapsamda Türkiye çapında 369 faaliyet planladık. Toplam 64 kurumla işbirliği protokolü imzalandı. 2021 yılı için hesapladığımız hedefi 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırabilmiş olmaktır. Şu anda bir model daha gerçekleştirdik. AFAD’da da var İçişleri Bakanlığı’nın sitesine de konulacak. 2021 afet eğitim yılının bir eğitim sayacını oluşturduk. Şu anda sayacımızda 26 bin 250 kişi var. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu sayaçta 51 milyon kişiyi tamamlayacağız” diye konuştu.

‘2 BİN 240 PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİNİ PLANLADIK’

Bakan Soylu, PAK’ın afet yönetimi stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, “Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki 8 il müdürlüğünde, Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı Ankara ve İstanbul takviye hazır kuvvet müdürlüklerinde ve 7 il Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde arama ve kurtarma birim amirlikleri ve şube müdürlüklerini kurduk. Polis Arama Kurtarma birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 240 personele eğitim verilmesini planladık. Bu kapsamda 1011 personelinde eğitimlerini tamamladık. 1129 personelimizin eğitimleri de önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. 8 hafta eğitim aldılar. Bu eğitim aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘BİZ LAF ÜRETMİYORUZ, İŞ ÜRETİYORUZ’

Bakan Soylu, afetler konusunda yaklaşan bir tehlike olduğunu vurgulayarak, bu konuda devlet olarak üzerlerine düşen vazifeyi yaptıklarını kaydetti. Vatandaşlardan da beklentilerinin bulunduğunu söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

“Afet anında, afet öncesinde ve afet sonrasında beklentilerimiz var. 2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettik. İşin ucunu bırakmıyoruz. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz ve iş üretmeye devam edeceğiz. Hiç durmayacağız. AFAD bir program hazırladı. Her programımızda muhakkak bizde afet eğitimi vereceğiz. Her konuşmaların, sunumların arasında muhakkak bir afet eğitimi konuşulmalı. İnanırsak başaracağız. Ama ucundan tutarsak bu işte başarma imkanına sahip değiliz. Bizim farkımız millet olarak ‘mış’ gibi yapmamak. Biz işe asılacağız. Milletimizin karşı karşıya kalmış olduğu bir sorunda problemde iyi hazırlık yaptığımız için milletimize mahcup olmayız. Hiçbir afette ‘nerede kaldı bu devlet’ sözüne düçar olmadık, ‘nerede kaldı bu devlet’ diye herhangi bir haykırışının muhatabı olmadık. Onun için hazır olmalıyız hazırlıklı olmalıyız. Kadın Destek Uygulamasına (KADES) 35 bin gerçek ihbar, 70 bin sınırında toplam ihbar yapıldı ve bu ihbarlara en geç 5 dakikada varıldı. Onun için bu işi de bastırırsak yapabilme kabiliyetine sahibiz.”

